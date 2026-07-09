El mundial de nombres para recién nacidos lo gana Messi

La victoria de la 'Pulga' argentina en las partidas de nacimiento en Chile alcanza a la histórica rivalidad futbolística que mantiene con el portugués 'CR7'.

No se juega en una cancha y tampoco es un torneo FIFA, pero sí es oficial en el Registro Civil: si hubiese un mundial de nombres para recién nacidos, al menos en Chile, lo gana el argentino Lionel Messi.

Mientras el Mundial 2026 ya tiene selecciones cuartofinalistas con jugadores que luchan por los récords de goleadores, muchas de las figuras de esos equipos ocupan entre los padres chilenos una posición privilegiada, sus hijos llevan sus nombres.

El ‘10’ de la "Albiceleste", que amplió su leyenda en los Mundiales de futbol al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 tantos y que también encabeza con 8 dianas la tabla del torneo de Estados Unidos Canadá y México, es el favorito con 4 mil 85 niños llamados Lionel.

El fervor incluso llega hasta su apellido Messi, que del dorsal de su camiseta pasó a ser el nombre de pila de 45 bebés que fueron registrados.

La victoria de la ‘Pulga’ en las partidas de nacimiento en Chile alcanza a la histórica rivalidad futbolística que mantiene con el portugués ‘CR7’, quien aparece en segundo lugar entre las predilecciones del último año y medio.

Los ocho goles de Messi, ya le habría dado el título de goleo en 17 Mundiales El delantero argentino está a cinco goles de igualar una marca histórica que ostenta desde 1958 el francés Just Fontaine.

Los registros Cristiano Ronaldo

Ronaldo fue elegido 2 mil 208 veces como nombre, en tanto que Cristiano sumó 341. El rosarino trascendió sobre el delantero luso, que tampoco logró avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El capitán de los ‘Tres Leones’, Harry Kane, en pelea por la bota de oro del torneo con seis goles, tiene su afición chilena al acumular 1 mil 923 inscritos con su nombre y 85 con su apellido.

Su compañero de selección y volante del Real Madrid también tiene admiradores, pero sus cifras son más modestas con 199 niños que se llaman Jude y apenas dos que usan el apellido Bellingham como primer nombre.

Los dos principales rivales de Messi en la tabla de goles del certamen norteamericano con siete dianas cada uno no faltan a esta competencia: el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

El astro galo comienza a emerger en popularidad, dos niños tienen la rareza de llamarse Mbappé y otros 972 fueron apuntados como Kylian, en tanto que mucho más rezagado aparece el delantero del Manchester City.

¿Dónde está Cristiano Ronaldo? El destino que eligió tras su dolorosa eliminación del Mundial 2026 Tras la eliminación de Portugal, el astro portugués tomó una decisión sobre su destino que rápidamente dio de qué hablar entre sus seguidores.

*Información EFE.

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