Senadora paraguaya que insultó a Mbappé denuncia el hackeo de su cuenta de Instagram

Celeste Amarilla aseguró que perdió el control de su perfil en la red social días después de protagonizar una fuerte polémica por sus comentarios racistas contra el delantero francés.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien se encuentra en el centro de la polémica por los insultos racistas que lanzó contra el futbolista francés Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026, denunció este jueves que su cuenta de Instagram fue hackeada.

A través de su perfil en la red social X, la legisladora informó que ya no tiene control sobre su cuenta y advirtió a sus seguidores que no se responsabilizará por el contenido que pueda publicarse desde ese espacio.

"Comunico que fue hackeada mi cuenta de Instagram, posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy", escribió Amarilla.

La senadora también indicó que ya está tomando las medidas necesarias para recuperar el acceso y proteger tanto su información como la de las personas que la siguen en la plataforma, aunque no ofreció detalles sobre el presunto ataque informático.

La polémica con Mbappé

Amarilla desató una ola de críticas el pasado fin de semana luego de publicar mensajes con expresiones consideradas racistas contra Kylian Mbappé, figura de la selección francesa y autor del penal con el que Francia eliminó a Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Entre sus comentarios, la legisladora cuestionó el origen del delantero del Real Madrid y utilizó expresiones ofensivas que fueron condenadas por distintos sectores.

Las declaraciones provocaron el rechazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Federación Francesa de Futbol y del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quienes calificaron sus palabras como racistas e incompatibles con los valores del deporte y la convivencia.

Mbappé tampoco guardó silencio. El delantero francés respondió calificando a la parlamentaria como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", lo que abrió un nuevo capítulo en la controversia.

Tras esa respuesta, Amarilla exigió una disculpa pública al futbolista e incluso adelantó que analizaba presentar una demanda en su contra.

Rechazo en Paraguay

La controversia también tuvo repercusiones en Paraguay. El Gobierno y la Cámara de Senadores se desmarcaron de las declaraciones de Amarilla y reiteraron su rechazo a cualquier forma de racismo y discriminación.

Mediante una resolución aprobada esta semana, la Cámara Alta expresó su "absoluto rechazo" a los comentarios de la legisladora, dejando claro que sus opiniones no representan la postura de la institución. Con información de EFE

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