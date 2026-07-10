“Avísenle a los franceses que pueden seguir molestando”: senadora paraguaya recupera su cuenta de Instagram

Celeste Amarilla aseguró que volvió a tener el control de su cuenta y lanzó un nuevo mensaje en redes, mientras continúa la controversia por sus declaraciones contra el delantero francés.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla informó este viernes que recuperó el acceso a su cuenta de Instagram, luego de asegurar que había sido hackeada un día antes. La legisladora aprovechó su regreso a la red social para publicar un nuevo mensaje dirigido a quienes la han criticado por los insultos racistas que lanzó contra el futbolista francés Kylian Mbappé durante el Mundial 2026.

"Recuperé mi Instagram", escribió Amarilla en su cuenta de X. En el mismo mensaje añadió: "Avísenle a los franceses que pueden seguir molestando", en referencia a las reacciones que ha recibido en sus perfiles en redes sociales tras la controversia.

La legisladora del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) quedó en el centro de la polémica después de publicar comentarios ofensivos contra el delantero del Real Madrid. Entre otras expresiones, se refirió a Mbappé como "camerunés colonizado" y realizó otras afirmaciones que fueron ampliamente calificadas como racistas y discriminatorias.

Las declaraciones surgieron después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, donde la selección guaraní cayó 1-0 ante Francia con un penal convertido por Mbappé. Amarilla justificó sus comentarios al asegurar que el atacante mantuvo una actitud "prepotente" durante el encuentro.

La controversia trascendió el ámbito deportivo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenaron públicamente las expresiones de la senadora.

Por su parte, Mbappé respondió calificando a Amarilla como una "mujer despreciable e indigna de su cargo". Tras esas declaraciones, la congresista anunció que solicitaría una disculpa al futbolista y adelantó que evaluaba emprender acciones legales.

En Paraguay, tanto el Gobierno como el Senado rechazaron las expresiones de Amarilla. La Cámara Alta aprobó una resolución en la que se desmarcó de los comentarios de la legisladora y reiteró su rechazo a cualquier forma de racismo y discriminación. Con información de EFE

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