Vinícius se dice frustrado y pide perdón por la actuación de Brasil

El jugador del Real Madrid afirmó que Brasil contaba con un equipo “suficientemente fuerte” para llegar más lejos, pero que no se consiguió.

El delantero brasileño, Vinícius Junior, afirmó este viernes sentir una "frustración absurda" ante la eliminación temprana de la selección en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y se disculpó por la actuación del conjunto que dirige Carlo Ancelotti.

"Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales, cinco días después de que la "Canarinha" perdiese 1-2 contra Noruega en octavos de final.

El jugador del Real Madrid afirmó que Brasil contaba con un equipo "suficientemente fuerte" para llegar más lejos, pero que no se consiguió.

"Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y salir del Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar", declaró.

Vinícius revela por qué no cobró el penal ante Noruega El delantero del Real Madrid aseguró que Carlo Ancelotti fue quien designó a Bruno Guimarães como cobrador desde los once pasos y defendió a su compañero tras el fallo que cambió el rumbo del partido ante Noruega.

Tiempo de reflexión

Vinícius dijo que había decidido escribir el mensaje tras unos días de "reflexión", por considerar "injusto" quedarse en silencio después del apoyo recibido por tantos aficionados.

"Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes y por mi familia", apuntó en la publicación, junto a una imagen de él estirado en el césped de un estadio.

Vinícius fue el jugador más destacado de la selección durante este Mundial, al firmar cuatro goles y una asistencia, lo que no impidió que el país igualara su segunda peor participación de la historia en el torneo.

Tras la derrota, el jugador se fue directamente de vacaciones, antes de tener que reincorporarse a las filas del Real Madrid para el inicio de la temporada.

Vinícius y su mensaje en las redes sociales personales - Vinícius (redes sociales)

En este Mundial, Brasil pasó como primera del Grupo C con un empate 1-1 contra Marruecos y sendas victorias por 3-0 contra Haití y Escocia. En los dieciseisavos de final sufrió lo indecible para eliminar a Japón por 2-1, pero en octavos Noruega, con un doblete de Erling Haaland, frustró el sueño del ‘hexa’. El descuento de penalti de Neymar no fue suficiente para evitar la eliminación.

La Canarinha solo tuvo destellos de calidad y en la derrota contra Noruega perdió hasta la identidad, ya que jugó "a la italiana".

Neymar reaparece tras la triste eliminación de Brasil: El destino que eligió para olvidar el Mundial 2026 Tras la dolorosa eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Neymar sorprendió al aparecer muy lejos de las canchas y disfrutando de un momento especial junto a su familia.

*Información EFE.

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