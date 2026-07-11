Video de Jayden Adams antes de morir llama la atención por su comportamiento durante el Mundial 2026

Las autoridades sudafricanas mantienen abierta una investigación y, hasta el momento, no han revelado la causa oficial de su muerte.

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, a los 25 años, ha generado una profunda conmoción dentro y fuera del mundo del futbol. En las últimas horas, un video grabado durante el Mundial 2026 ha cobrado relevancia en redes sociales, ya que muestra al mediocampista con un comportamiento que hoy muchos observan con preocupación.

Las imágenes fueron captadas después de la histórica victoria de Sudáfrica por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que permitió a la selección africana clasificar por primera vez a los dieciseisavos de final de una Copa del Mundo. Mientras sus compañeros celebraban con cánticos, bailes y aplausos en el vestuario, Adams permanecía sentado, en silencio y apartado del grupo, sin participar en la euforia colectiva.

Investigan muerte de Jayden Adams

El video se viralizó tras confirmarse su fallecimiento, ocurrido apenas semanas después del torneo. Su cuerpo fue localizado en una vivienda de Schotsche Kloof, en el distrito de Bo-Kaap, en Ciudad del Cabo. Las autoridades sudafricanas mantienen abierta una investigación y, hasta el momento, no han revelado la causa oficial de su muerte.

Durante el Mundial, Adams fue una pieza importante para los llamados "Bafana Bafana", siendo titular frente a México y República Checa, además de sumar minutos en el triunfo sobre Corea del Sur.

Medios sudafricanos también recordaron que el futbolista atravesó momentos personales difíciles. Días antes del encuentro ante República Checa recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, mientras que en 2023 perdió a su mejor amigo y excompañero Oshwin Andries, quien murió tras ser apuñalado. Adams mantenía un homenaje permanente a él en su cuenta de Instagram.

Tragedia en el futbol: muere futbolista que disputó el Mundial 2026 Tenía 25 años, jugó el Mundial 2026 y ahora confirman su fallecimiento.

Aunque algunos medios locales han señalado que el jugador habría enfrentado problemas de salud mental, las autoridades no han confirmado esa información ni las circunstancias de su fallecimiento. Su inesperada muerte ha reabierto el debate sobre la importancia del bienestar emocional de los deportistas de alto rendimiento.

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