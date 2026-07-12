Fuertes declaraciones del técnico de Suiza contra Argentina, afición y arbitraje

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, se mostró particularmente molesto por la expulsión de Breel Embolo: “Me parece una regla innecesaria”.

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, se lamentó este domingo por la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Mundial, y afirmó que la selección "no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR".

Al día siguiente de la derrota ante Argentina, el presidente de la Federación Suiza de Fútbol (SFV), Peter Knäbel, el director de la selección nacional, Pierluigi Tami, y el seleccionador, Murat Yakin, comparecieron ante los medios.

Yakin fue tajante respecto a la actuación del árbitro ante Argentina y dijo que Suiza "no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70 mil aficionados argentinos, el árbitro y el VAR".

Scaloni lo deja claro: Ante Inglaterra “es un partido de futbol” Ante la insinuaciones de querer ligar el duelo Argentina vs. Inglaterra a la “Guerra de las Malvinas”, esto dijo el estratega sudamericano.

Más descargos

Se mostró particularmente molesto por la expulsión de Breel Embolo: "Me parece una regla innecesaria".

Knäbel también pidió una aplicación coherente de las reglas, pero recalcó: "No queremos ser malos perdedores".

"Estamos tristes. Es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos", afirma Knäbel.

Tami también subraya: "Debemos estar orgullosos de cómo nuestro equipo nos representó en un torneo tan importante".

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Más polémica con la Albiceleste

Empatada Argentina en el minuto 67 por Suiza, con un buen gol de Dan Ndoye, la segunda tarjeta amarilla a Breel Embolo apenas seis minutos después encendió de nuevo la polémica que rodea a las decisiones arbitrales en el Mundial 2026 y con Argentina.

En una acción de Leandro Paredes con Embolo, el futbolista suizo simuló la falta. Lo reveló la revisión del VAR. El árbitro enseñó la segunda amarilla y la roja al jugador suizo, por fingir una falta. Indignación en Suiza, que jugó con un hombre menos desde el 72.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Martes, 14 de julio

Francia vs. España a las 13:00 horas GT en Dallas

Miércoles, 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina a las 13:00 horas GT en Atlanta.

Argentina dice presente en semifinales del Mundial 2026 Tras el susto ante Egipto, Argentina elimina a Suiza en tiempo extra, y jugará ante Inglaterra por el boleto a la final, reviviendo el tema de las Malvinas.

*Información EFE.

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