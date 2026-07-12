Scaloni lo deja claro: Ante Inglaterra “es un partido de futbol”

Ante la insinuaciones de querer ligar el duelo Argentina vs. Inglaterra a la “Guerra de las Malvinas”, esto dijo el estratega sudamericano.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, apagó de una vez, y desde el principio, el morbo que supone el duelo semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA entre los equipos de Argentina e Inglaterra, dos naciones que han tenido históricamente una diferencia por la "Guerra de las Malvinas", y que en una serie de cuartos de final del Mundial México 1986, Diego Armando Maradona (QEPD) destacó con doblete de goles, uno llamado la "Mano de Dios" y el otro "Barrilete Cósmico".

Durante la conferencia de prensa tras la clasificación de Argentina sobre Suiza a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA, un periodista cuestionó a Lionel Scaloni de la siguiente forma: "¿Y yo te quiero preguntar por la semi que se viene ante Inglaterra, que va a ser un partido especial, no solo en lo futbolístico, sino en lo emocional; cómo imaginas vas a salir vos y los jugadores a este partido, y qué mensaje le podrás dar a todos los argentinos que estamos ansiosos de esperar ese encuentro?".

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A lo que Lionel Scaloni interrumpió rápidamente y lanzó la frase que hoy es tendencia: "Es un partido de futbol, eh. El mensaje es que es un partido de futbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de futbol. Y vamos a jugar un partido de futbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel), que aprecio y lo admiro mucho, y es un partido de futbol, punto. No ha más que eso".

Con esta declaración, Lionel Scaloni busca que no renazca el tema de la "Guerra de las Malvinas".

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¿Qué es la Guerra de las Malvinas?

Las islas Malvinas (Falkland Islands para los británicos) son un archipiélago en el Atlántico Sur que Argentina reclama como parte de su territorio desde su independencia, argumentando herencia colonial española y proximidad geográfica.

El Reino Unido las controla desde 1833 y defiende el derecho a la autodeterminación de sus habitantes (mayoritariamente británicos).

En 1982, la dictadura militar argentina liderada por el general Leopoldo Galtieri decidió invadir las islas con el objetivo de: Recuperar un territorio que considera propio y desviar la atención de la grave crisis económica y violaciones de derechos humanos dentro del país (la llamada "guerra sucia").

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El 2 de abril de 1982, tropas argentinas invaden las Malvinas y, poco después, Georgias del Sur. La guarnición británica, muy pequeña, se rinde. El gobierno de Margaret Thatcher decide enviar una poderosa Task Force (fuerza expedicionaria) desde el Reino Unido, a más de 12 mil km de distancia. Se produjeron combates terrestres, navales y aéreos.

Y el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas en Puerto Argentino se rinden ante las tropas británicas comandadas por el general Jeremy Moore.

El Reino Unido mantiene el control efectivo de las islas, que tienen estatuto de Territorio Británico de Ultramar. Argentina sigue reclamando soberanía de forma pacífica y considera la cuestión un tema pendiente de descolonización según la ONU. No hay negociaciones activas de soberanía y las relaciones bilaterales han tenido altibajos, pero ambos países mantienen vínculos diplomáticos y comerciales.

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