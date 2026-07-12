Lionel Messi regala su camiseta a histórico jugador italiano

La camisola albiceleste que usó “Leo” en los cuartos de final del Mundial 2026 le llegó a las manos de un histórico italiano.

El argentino Lionel Messi regaló a la leyenda del futbol italiano, Roberto Baggio, la camiseta albiceleste que vistió en los cuartos de final del Mundial ante Suiza, partido en el que Argentina se impuso por 3-1.

"Gracias Leo por tu valioso regalo y por tu cariño. Te quiero mucho, amigo mío", escribió el ganador del Balón de Oro de 1993 en su perfil de Instagram, donde publicó una imagen con Messi en la que sostienen la camiseta.

El vínculo entre ambos se remonta a 2010, cuando coincidieron en Barcelona gracias a Pep Guardiola, quien fue compañero de Baggio en el Brescia italiano.

El delantero de Rosario entregó la prenda al exfutbolista italiano en la zona de vestuarios tras el partido de cuartos, un encuentro que Baggio siguió desde el estadio de Kansas City.

Argentina selló su clasificación a la semifinal del Mundial, en la que se enfrentará a Inglaterra, tras vencer a Suiza por 3-1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lionel Messi le regaló su camisola al histórico Roberto Baggio - EFE

Argentina-Inglaterra, en semifinales

Confirmada antes la semifinal entre Francia y España, el otro duelo enfrentará a Argentina, que sufrió hasta la prórroga, contra diez, frente a Suiza (3-1), e Inglaterra, que también tuvo que hacer un exigente ejercicio para remontar a Noruega y avanzar al penúltimo choque del Mundial 2026 en el tiempo extra (1-2).

"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal, pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", explicó Lionel Messi, sin gol en cuartos de final.

Alarma por Leo Messi: El impactante golpe que sufrió en el ojo Lionel Messi volvió a ser protagonista en los cuartos de final del Mundial 2026, pero esta vez no solo por su futbol.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Martes, 14 de julio

Francia vs. España a las 13:00 horas GT en Dallas

Miércoles, 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina a las 13:00 horas GT en Atlanta.

El dato inédito de las semifinales del Mundial 2026 Estas semifinales serán únicas e históricas, conoce el motivo:

*Información EFE.

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