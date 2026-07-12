Un mundialista mexicano fue captado haciendo el “remo vikingo” en el Noruega vs Inglaterra

Gilberto Mora apareció en las tribunas durante el duelo entre Noruega e Inglaterra y realizando el famoso “remo vikingo”. El juvenil del Tri comparte representante con Erling Haaland, un detalle que explica su presencia junto a la afición noruega.

Aunque la selección de México ya quedó eliminada del Mundial 2026, una de sus jóvenes figuras volvió a llamar la atención durante los cuartos de final. Gilberto Mora apareció en las gradas del duelo entre Noruega e Inglaterra y terminó protagonizando una de las imágenes más comentadas de la jornada.

El mediocampista mexicano fue captado realizando el popular "remo vikingo", la celebración que hizo famosa la afición noruega durante su histórica participación en la Copa del Mundo. Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, muestran a Mora siguiendo el característico movimiento junto a un grupo de aficionados escandinavos mientras alentaba a Erling Haaland y compañía.

Gilberto Mora realizando el "remo vikingo" - Redes

La presencia del futbolista de 17 años no fue casual. Gilberto Mora asistió al encuentro acompañado por Rafaela Pimenta, una de las agentes más influyentes del futbol internacional y quien representa tanto al mexicano como al delantero noruego Erling Haaland. Esa relación profesional explica la cercanía entre ambos entornos y el apoyo mostrado por Mora hacia la selección nórdica.

La agente de Mora, Rafaela Pimenta, subió una historia en la que se observa al mexicano en el estadio durante el juego entre noruegos e ingleses. - Redes

Durante la transmisión televisiva, las cámaras enfocaron al seleccionado mexicano disfrutando del ambiente en las tribunas, donde no dudó en sumarse al "remo vikingo", un festejo inspirado en los antiguos remeros vikingos que se convirtió en una de las postales más representativas de Noruega a lo largo del torneo.

El gesto provocó una ola de reacciones entre aficionados mexicanos, quienes compartieron el video y celebraron el momento en redes sociales.

Al final, la historia no tuvo el desenlace esperado para Haaland, ya que Inglaterra remontó el encuentro y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Sin embargo, la imagen de Gilberto Mora remando junto a los seguidores noruegos quedó como una de las escenas más curiosas de la jornada y volvió a confirmar el creciente vínculo del juvenil mexicano con algunas de las grandes figuras del fútbol europeo.

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