Noruega perdió ante Inglaterra y una aerolínea tuvo que pagar una curiosa apuesta del Mundial

British Airways y Norwegian Airlines habían acordado que la compañía del país eliminado cambiaría su foto de perfil por la de su rival durante 24 horas. Tras la derrota noruega, el pacto llegó a las redes sociales.

El Mundial 2026 no solo deja historias dentro de la cancha. Fuera de los estadios también aparecen momentos curiosos que captan la atención de los aficionados, como la particular apuesta que protagonizaron British Airways y Norwegian Airlines antes del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Las dos compañías aéreas decidieron llevar la rivalidad mundialista a otro escenario y acordaron que la aerolínea del país que quedara eliminado tendría que cambiar durante 24 horas su foto de perfil en redes sociales por la imagen de su rival.

Luego de la victoria de Inglaterra sobre Noruega, la encargada de cumplir la promesa fue Norwegian Airlines. La compañía noruega modificó su imagen de perfil por la de British Airways, aceptando el resultado del encuentro y cumpliendo con el curioso desafío que había generado expectativa entre los seguidores de ambas marcas.

La aerolínea Norwegian Air cumplió su apuesta mundialista con British Airways y cambió su foto de perfil en Instagram por el logo de la compañía británica durante 24 horas. - Redes

Pero el gesto no quedó únicamente en el cambio de imagen. Norwegian aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje de reconocimiento a Inglaterra y a su rival comercial, destacando el espíritu amistoso de la apuesta.

"Mientras el torneo terminó para nosotros, esta apuesta amistosa vivirá para siempre en todos nuestros corazones. ¡Le deseamos a Inglaterra y @british_airways todo lo mejor en la semifinal, y sinceramente esperamos que consigas traer el fútbol a casa!", publicó la aerolínea noruega.

La iniciativa fue recibida como una muestra de deportividad y buen humor en medio de la competencia mundialista. Aunque Noruega quedó fuera del torneo tras caer ante Inglaterra, la selección escandinava dejó una imagen histórica por su regreso a los grandes escenarios del fútbol internacional.

Para British Airways, la apuesta terminó con un triunfo dentro y fuera de la cancha, mientras que Norwegian convirtió una derrota deportiva en una oportunidad para mostrar creatividad y respeto hacia su rival.

Historias como esta reflejan el lado más curioso del Mundial, donde las rivalidades no solo se viven con goles y resultados, sino también con acuerdos simbólicos, bromas y gestos que conectan a los aficionados alrededor del planeta.

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