La frase de un expresidente de España que encendió la previa de la semifinal ante Francia

El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, generó críticas por un comentario sobre la selección francesa previo al duelo contra España; autoridades y aficionados cuestionaron sus palabras.

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia quedó marcada por una polémica fuera del terreno de juego. El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy generó críticas después de realizar un comentario sobre la selección francesa que fue interpretado por distintos sectores como una referencia cuestionable sobre el origen de sus futbolistas.

En un análisis sobre el conjunto dirigido por Didier Deschamps, Rajoy destacó el alto nivel competitivo de Francia, pero utilizó una expresión que provocó debate: aseguró que la selección gala "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones de aficionados, periodistas y figuras públicas, quienes señalaron que la mayoría de los integrantes de la selección francesa son ciudadanos franceses, independientemente de su lugar de nacimiento o de sus raíces familiares.

La controversia se centró en la interpretación del comentario, ya que algunos críticos consideraron que cuestionaba la pertenencia nacional de futbolistas franceses por sus orígenes. Francia es reconocida históricamente por contar con una selección multicultural, integrada por jugadores con ascendencias diversas.

El debate llegó incluso al ámbito político. Desde Francia hubo voces que calificaron las declaraciones como desafortunadas y rechazaron cualquier mensaje que pudiera poner en duda la identidad francesa de los integrantes de su selección.

La polémica aparece en un momento especialmente sensible, cuando Francia se prepara para disputar una semifinal mundialista frente a España, un duelo que además de definir a uno de los finalistas del torneo enfrenta a dos de las grandes potencias del futbol europeo.

Hasta el momento, Rajoy no ha modificado ni retirado públicamente sus palabras, mientras el debate continúa creciendo en redes sociales y medios de comunicación. La selección francesa, por su parte, mantiene el foco en lo deportivo y buscará superar a España para avanzar a la final del Mundial 2026.

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