Calor extremo acompañará la semifinal Francia vs. España

El calor será otro rival en la semifinal Francia vs. España.

La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España tendrá un ingrediente adicional fuera de la cancha: el intenso calor de Texas. El duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo se disputará este martes 14 de julio en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), en Arlington, bajo condiciones típicas del verano texano.

Aunque el futbol decidirá al ganador dentro del terreno de juego, las altas temperaturas serán parte del escenario que rodeará a ambas selecciones. Los pronósticos para la zona de Dallas-Fort Worth anticipan una jornada con temperaturas máximas entre 33 y 35 grados Celsius, mientras que la sensación térmica podría superar los 38 grados debido a los altos niveles de humedad.

Durante la noche, las temperaturas descenderían ligeramente hasta ubicarse entre los 24 y 26 grados Celsius, pero el ambiente seguirá siendo cálido para los aficionados que lleguen al estadio o se movilicen por los alrededores de Arlington.

Además del calor, existe una posibilidad de lluvias aisladas o tormentas dispersas; sin embargo, no se prevé que estas condiciones representen un riesgo importante para el desarrollo del encuentro.

Un estadio que protege a los jugadores

A diferencia de otros escenarios del Mundial 2026, el partido entre Francia y España se disputará en un recinto con techo y sistema de clima controlado, por lo que los futbolistas no estarán expuestos directamente a las condiciones extremas del exterior.

El Dallas Stadium cuenta con un sistema que permite mantener una temperatura estable dentro del inmueble y preservar el estado del campo. El césped utilizado combina pasto de estación fría trasladado desde Colorado con fibras sintéticas para garantizar una superficie adecuada.

Esto reducirá el impacto del calor sobre los jugadores, aunque el factor climático podría sentirse en otros aspectos, especialmente para los aficionados, trabajadores y personas que deban desplazarse hacia el estadio.

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Las autoridades recomiendan mantener una buena hidratación y tomar precauciones ante las altas temperaturas, en una jornada donde Francia y España buscarán quedarse con el boleto a la gran final del Mundial 2026.

El ganador del encuentro avanzará al partido decisivo por el título, pero antes deberá superar un escenario marcado por el calor de Texas.

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