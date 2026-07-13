Erling Haaland se olvida de la eliminación y celebra con “Flow”

Después de una destacada actuación en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Noruega fue captada de fiesta en el club E11EVEN Miami.

Erling Haaland y la Selección de Noruega no dejaron que la amarga eliminación de la Copa del Mundo 2026 empañara su ánimo.

Tras caer 2-1 en tiempo extra ante Inglaterra en el Estadio Miami, Erling Haaland y sus compañeros optaron por disfrutar de la vida nocturna en un lujoso centro social de Florida.

La derrota quedó rápidamente relegada y la plantilla se volcó de lleno en una noche de distensión luego de una de las campañas más exitosas en la historia de los "vikingos".

Videos difundidos en redes sociales captaron cómo la tristeza por la reciente eliminación se transformó en un ambiente alegre y relajado.

En las imágenes se observa a los jugadores noruegos llegar al centro nocturno a bordo de un autobús privado, listos para dejar atrás la concentración y celebrar antes de partir rumbo a sus vacaciones de verano.

Una fiesta sin excesos

El evento, celebrado en el concurrido corazón de Miami, mostró a Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City, disfrutando la música y animando la pista al ritmo de éxitos como "Low" de Flo Rida.

Lejos de cualquier polémica, la actitud de los jugadores fue ejemplar y mantuvieron una conducta profesional a lo largo de la velada. Las fotos y videos que circularon en redes sociales y las propias cuentas del club nocturno dieron fe de que el festejo se vivió con respeto y mesura.

En las mesas reservadas exclusivamente para la delegación noruega, solo se observaron bebidas energéticas y botellas de agua de marca reconocida, sin presencia de alcohol. Esta actitud responsable fue destacada por medios locales y, sobre todo, por los seguidores más exigentes de la selección.

Tan solo unas horas antes, Erling Haaland había expresado su decepción con las decisiones del árbitro y del VAR, afirmando que Noruega merecía más tras su derrota en cuartos de final contra Inglaterra.

La Selección de Noruega protagonizó la actuación más sobresaliente de su historia al avanzar hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo.

De hecho, el combinado escandinavo dejó fuera del torneo a selecciones de alto prestigio como Brasil, posicionándose entre los ocho mejores equipos del planeta. El desempeño del equipo superó todas las expectativas y justificó el ambiente distendido del cierre de su participación en la competencia.

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