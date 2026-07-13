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El lado más oscuro del Mundial 2026: insultos y amenazas tras las eliminaciones

por Amilcar Avila
El delantero Jáminton Campaz recibió insultos y amenazas por fallar una oportunidad de gol en el partido contra Suiza que dejó a Colombia por fuera del Mundial. , EFE
El delantero Jáminton Campaz recibió insultos y amenazas por fallar una oportunidad de gol en el partido contra Suiza que dejó a Colombia por fuera del Mundial. / FOTO: EFE

Jugadores y entrenadores fueron blanco de campañas de odio en redes sociales y ataques personales tras los resultados de sus selecciones, un fenómeno que volvió a empañar la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ha dejado grandes actuaciones, goles memorables y estadios repletos de aficionados, pero también ha vuelto a poner en evidencia uno de los problemas más preocupantes del futbol moderno: el acoso contra jugadores y entrenadores tras las derrotas.

Con el avance del torneo, varias figuras se convirtieron en blanco de insultos, amenazas e incluso ataques dirigidos a sus familias después de quedar eliminadas de la Copa del Mundo.

Uno de los casos más delicados fue el del colombiano Jáminton Campaz. El extremo recibió amenazas de muerte en redes sociales tras fallar una oportunidad en el tiempo extra del partido de octavos de final contra Suiza, encuentro que terminó definiéndose en la tanda de penales. 

La Federación Colombiana de Futbol condenó los hechos y solicitó a la Fiscalía investigar los mensajes, mientras que el jugador optó por no regresar de inmediato a su país por motivos de seguridad.

El episodio también reavivó el recuerdo de Andrés Escobar, asesinado en 1994 días después del Mundial de Estados Unidos, un antecedente que permanece como uno de los capítulos más trágicos en la historia del futbol.

Los entrenadores tampoco escaparon de las críticas. Marcelo Bielsa dejó el cargo de Uruguay después de la eliminación en la fase de grupos en medio de una fuerte presión de aficionados y medios de comunicación. Una situación similar vivió Sebastián Beccacece con Ecuador, cuya familia incluso fue hostigada por seguidores durante un partido del torneo antes de que el técnico presentara su salida tras la eliminación frente a México.

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Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay en el Mundial 2026 - EFE

Países Bajos también sufrió las consecuencias del odio en redes sociales. Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber fueron víctimas de insultos racistas y amenazas después de fallar sus cobros en la tanda de penales contra Marruecos. La Federación Neerlandesa de Futbol denunció los hechos ante las autoridades y pidió que los responsables sean identificados.

Más allá de los resultados deportivos, estos episodios recuerdan que la violencia también puede trasladarse al entorno digital. El Mundial 2026 volvió a demostrar que el desafío no solo está dentro de la cancha, sino también en combatir el odio que persigue a los protagonistas cuando termina cada partido.

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