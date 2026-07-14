Cinco datos que no te puedes perder del Francia vs España

La semifinal del Mundial 2026 enfrenta a dos de las selecciones más sólidas del torneo. El momento de Kylian Mbappé, el reto de Lamine Yamal y otros factores pueden inclinar la balanza en Dallas.

Francia y España se enfrentarán este martes por un lugar en la final del Mundial 2026 en un duelo que reúne a dos de los grandes favoritos al título. Más allá del talento colectivo, la semifinal estará marcada por varios elementos que podrían definir al rival de Argentina o Inglaterra en la gran final.

1. Mbappé llega en estado de gracia

Kylian Mbappé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la selección francesa. El delantero suma ocho goles en el Mundial 2026 y solo dejó de marcar en uno de los seis partidos disputados. Además de su capacidad goleadora, también ha aportado asistencias y será la principal amenaza para la defensa española.

Kylian Mbappé en acción en el partido ante Paraguay - EFE

2. La gran oportunidad para Lamine Yamal

Tras superar los problemas físicos que lo afectaron en el inicio del torneo, Lamine Yamal ha ido creciendo con el paso de los partidos. Sin embargo, el joven extremo aún no ha mostrado su mejor versión. Con un gol en el campeonato, la semifinal aparece como el escenario ideal para confirmar por qué es considerado una de las mayores promesas del futbol mundial.

Lamine Yamal, selección de España - EFE

3. El duelo silencioso estará en el mediocampo

Mientras las miradas apuntan a los atacantes, el equilibrio del partido dependerá en buena medida del trabajo de Rodrigo Hernández y Aurélien Tchouaméni. Ambos mediocampistas tendrán la misión de controlar el ritmo del encuentro y frenar el poder ofensivo del rival.

4. Luis de la Fuente tiene un antecedente favorable

España llega con confianza también por los resultados recientes frente a Francia. Bajo el mando de Luis de la Fuente, la Roja ha derrotado a los franceses en sus dos enfrentamientos anteriores: la semifinal de la Eurocopa 2024 y la de la Liga de Naciones 2025.

Luis de la Fuente durante la conferencia de prensa previo al juego entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 - EFE

5. Una final histórica está en juego

El vencedor asegurará su presencia en la final del Mundial 2026. Para España significaría disputar apenas la segunda final de su historia tras conquistar el título en Sudáfrica 2010. Francia, por su parte, buscará alcanzar su quinta final mundialista y mantener vivo el sueño de sumar una tercera estrella. Con información de EFE

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