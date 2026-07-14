¿Cómo superar la depresión post Mundial y recuperar tu rutina?

Estamos a pocos días que se acabe el evento futbolístico más importante del mundo y hoy te revelaremos por qué el cuerpo extraña el ruido del Mundial como si fuera abstinencia de una adicción.

Desde el 11 de junio, miles de personas alrededor del mundo reorganizaron su vida alrededor del Mundial 2026.

Se durmió menos, se comió mirando una pantalla y el futbol pasó a dominar las conversaciones en el trabajo, los grupos de WhatsApp y hasta la cola del supermercado.

Estamos a pocos días que finalice el Mundial y para muchos esa sensación se siente extraña. Si alguien cree que es una simple percepción, está equivocado.

Existe un importante cuerpo de investigaciones psicológicas que analiza qué ocurre con la mente de los hinchas cuando un torneo de semejante magnitud termina o entra en pausa.

El cierre de la máxima competencia futbolística no solo implica la ausencia de partidos y discusiones apasionadas, también puede causar una bajada emocional significativa, conocida por los psicólogos como "bajón postevento" o "post-event blues".

La finalización de eventos deportivos de gran magnitud, como el Mundial provoca en miles de fanáticos un descenso en el bienestar emocional.

Aunque esta experiencia no entra en las categorías de las enfermedades mentales, los investigadores mencionan que muchos pueden sentir una pérdida de propósito y una notable tristeza una vez que desaparece el estímulo diario del torneo.

Investigadores de Team Denmark y la Universidad del Sur de Dinamarca estudiaron este fenómeno tras los Juegos Olímpicos de Tokio. En su trabajo, comprobaron que atletas y aficionados pueden vivir tristeza, ansiedad y sensación de vacío después de un evento tan esperado, incluso si han obtenido buenos resultados o disfrutado del torneo.

Este tipo de reacción se observa no solo entre quienes compiten profesionalmente, sino también en quienes siguen de cerca los partidos y forman parte del ambiente festivo que producen estos torneos internacionales.

Cambios en la rutina y la adaptación del cerebro

Durante el Mundial, la rutina diaria gira en torno al futbol: los horarios se modifican para ver partidos, crecen los encuentros con familiares y amigos y surge la expectativa constante del próximo encuentro.

Cuando la competencia finaliza, el cerebro debe adaptarse de manera brusca a una vida sin ese estímulo.

Los psicólogos deportivos explican que esta transición resulta en la desaparición repentina de una fuente cotidiana de motivación, lo que puede complicar el regreso a la rutina habitual.

Manifestaciones más comunes del vacío postmundial

Tristeza o nostalgia persistente

Sensación de que algo falta en el día a día

Menor motivación para actividades habituales

Necesidad de buscar noticias o videos del Mundial

Dificultad para enfocarse en el trabajo o estudio

Irritabilidad o apatía durante los días siguientes

Los especialistas aclaran que estos síntomas son diferentes a los de una depresión clínica y que, en la mayoría de los casos, desaparecen a medida que la persona retoma sus actividades normales.

Recomendaciones para superar el bajón

Los expertos sugieren evitar buscar una nueva experiencia intensa de inmediato. En cambio, recomiendan permitir una transición gradual con acciones que ayuden a la readaptación:

Restablecer horarios de sueño regulares

Retomar la actividad física pausada

Proponerse nuevos planes personales o laborales

Mantener encuentros sociales fuera del ámbito futbolístico

Reducir el consumo compulsivo de resúmenes deportivos

Volver progresivamente a pasatiempos abandonados por el torneo

Desde los Olímpicos de París 2024, algunos programas de apoyo psicológico para deportistas han empezado a incorporar periodos de "descompresión" para facilitar la adaptación emocional tras grandes competencias.

Sentir tristeza después del Mundial es normal entre los aficionados. Si estas sensaciones duran más de unas semanas, interfieren con la vida diaria o se acompañan de síntomas intensos de ansiedad o depresión, los especialistas recomiendan buscar ayuda profesional.

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