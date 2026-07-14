El efecto Haaland: el peculiar souvenir de US$750 que ya está agotado

La compra del delantero noruego durante el Mundial 2026 convirtió una inusual pieza de una tienda de Texas en un fenómeno viral que dejó el producto sin existencias.

Tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El delantero llamó la atención al regresar a su país con un singular recuerdo adquirido durante su estancia en Estados Unidos.

Se trata de un mapache disecado sosteniendo una botella de whisky, una pieza decorativa que rápidamente se convirtió en una de las imágenes virales de los últimos días del torneo.

Sin embargo, más allá de lo llamativo del objeto, la historia dejó otro dato curioso. El artículo, comercializado por la tienda Wild Bill's Western Store, en Texas, tiene un precio de US$750 y actualmente figura como agotado en el catálogo del establecimiento, después de la enorme atención que recibió tras aparecer en las fotografías del atacante noruego.

La singular botella de licor se agotó luego de que la foto de Haaland se hiciera viral. - Redes

La pieza forma parte de una línea de decoración inspirada en el estilo western estadounidense y está elaborada con taxidermia. Aunque era un producto poco conocido fuera de Estados Unidos, la difusión de las imágenes de Haaland cargándolo durante su regreso a Noruega provocó que miles de aficionados buscaran el peculiar souvenir en internet y en las redes sociales.

La repercusión fue tal que la tienda experimentó un aumento en la atención internacional hacia este tipo de productos, impulsada por el interés generado alrededor de una de las principales figuras del futbol mundial.

Haaland, por su parte, también se tomó con humor la situación y compartió en redes sociales una publicación con el mensaje "It followed me home" ("Me siguió hasta casa"), alimentando aún más la conversación en torno al insólito recuerdo.

Acostumbrado a generar titulares por sus goles, el delantero del Manchester City demostró que su impacto trasciende el terreno de juego.

En esta ocasión no fue una actuación en el Mundial la que acaparó las miradas, sino un extravagante souvenir que terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más comentados del torneo y en un inesperado éxito comercial para una tienda texana.

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