 Inglaterra y la Controversia del Árbitro en Semifinal
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Inglaterra enciende la polémica por el árbitro de la semifinal ante Argentina

por Amilcar Avila
El árbitro Ismail Elfath ha sido designado para dirigir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra., EFE
El árbitro Ismail Elfath ha sido designado para dirigir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. / FOTO: EFE

Parte de la prensa inglesa cuestionó la designación del estadounidense Ismail Elfath por sus antecedentes en partidos de Lionel Messi, aunque FIFA respalda plenamente a su cuerpo arbitral.

La designación del árbitro para la semifinal entre Inglaterra y Argentina ya comenzó a generar debate incluso antes del pitazo inicial. La FIFA confirmó al estadounidense Ismail Elfath como juez principal del encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta, una decisión que provocó reacciones inmediatas en medios y aficionados ingleses.

El principal motivo de la controversia es la relación que algunos sectores de la prensa británica establecen entre Elfath y Lionel Messi. Medios como "Daily Mail" y "talkSPORT" recordaron que el árbitro ha dirigido varios encuentros del capitán argentino con el Inter Miami en la MLS y que, en esos compromisos, los equipos del astro argentino terminaron imponiéndose. También fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, conquistada por la Albiceleste frente a Francia.

A partir de esos antecedentes, algunos comentaristas ingleses calificaron al estadounidense como un supuesto "amuleto" para Messi e incluso expresaron preocupación por la elección realizada por la Comisión de Árbitros de la FIFA. Sin embargo, no existe evidencia de que Elfath haya favorecido al capitán argentino en esos partidos, y las críticas responden principalmente a interpretaciones surgidas en la previa del duelo.

Elfath, nacido en Marruecos y nacionalizado estadounidense, afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera. En el Mundial 2026 ya dirigió los partidos entre Países Bajos y Japón, Uruguay y España, y Brasil contra Noruega, antes de recibir la confianza de la FIFA para una semifinal marcada por una de las rivalidades más intensas del futbol internacional.

Con el recuerdo de históricos enfrentamientos entre argentinos e ingleses, el árbitro estará bajo una lupa aún mayor. Mientras el balón aún no rueda, el debate sobre su designación ya forma parte de la previa de uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

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