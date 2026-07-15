La historia detrás de la foto de Messi con un bebé Lamine Yamal que vuelve a recorrer el mundo

La imagen fue tomada en 2007, cuando Messi comenzaba a construir su legado y Lamine Yamal apenas era un bebé. Si Argentina supera a Inglaterra, la final del Mundial 2026 podría enfrentar a las dos figuras de una fotografía que parecía imposible de imaginar.

Una fotografía que durante años parecía solo un recuerdo familiar hoy es una de las imágenes más simbólicas del futbol mundial. Lionel Messi aparece cargando a un pequeño Lamine Yamal cuando apenas era un bebé, una escena que con el paso del tiempo adquirió un significado inesperado al unir a dos generaciones que marcaron y marcarán la historia del deporte.

La imagen fue tomada en 2007 durante una sesión benéfica realizada en Barcelona. En aquel momento, Messi tenía 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mundial. Del otro lado estaba Lamine Yamal, quien apenas tenía unos meses de vida y todavía estaba muy lejos de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol español.

Años después, la fotografía volvió a llamar la atención cuando el padre de Lamine Yamal la compartió en sus redes sociales acompañándola con una frase que quedó grabada entre los aficionados: "El comienzo de dos leyendas".

La historia detrás de la imagen fue contada posteriormente por el fotógrafo Joan Monfort, quien explicó que la escena formaba parte de un calendario solidario y que la familia de Lamine participó en aquella iniciativa.

En ese momento nadie podía imaginar que aquel joven argentino que sostenía al bebé terminaría convertido en una leyenda del fútbol y que ese niño sería una de las grandes estrellas del presente.

El destino llevó a ambos por caminos extraordinarios. Messi se convirtió en campeón del mundo con Argentina, acumuló récords históricos y es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Lamine Yamal, formado en la cantera del Barcelona, irrumpió en la élite y se transformó en uno de los referentes de la nueva generación española.

Ahora, durante el Mundial 2026, aquella fotografía suma un nuevo capítulo. España ya está clasificada para la final y espera rival. Si Argentina supera a Inglaterra en semifinales, el partido por el título será España contra Argentina, un duelo que podría reunir a Messi y Lamine Yamal en el escenario más importante del fútbol mundial.

Una imagen captada hace casi 20 años, sin imaginar su trascendencia, podría terminar convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de esta Copa del Mundo.

Etiquetas