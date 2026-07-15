Intentan robar en la casa de Lamine Yamal horas después de la semifinal del Mundial

El intento de robo ocurrió de madrugada en la vivienda del futbolista del Barcelona, en Esplugues de Llobregat. La rápida intervención del personal de seguridad frustró el asalto y los Mossos d'Esquadra ya investigan el caso.

La vivienda de Lamine Yamal, ubicada en la exclusiva urbanización de Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona, fue blanco de un intento de robo durante la madrugada de este miércoles, apenas unas horas después de que el futbolista disputara la semifinal del Mundial 2026 con la selección de España.

De acuerdo con la información confirmada por la agencia "EFE" y fuentes cercanas a la investigación, el asalto no llegó a consumarse gracias a la intervención del equipo de seguridad privada del jugador del Barcelona, que detectó la presencia de los intrusos mediante el sistema de videovigilancia instalado en la propiedad.

Según publicó "La Vanguardia", un vigilante observó a dos individuos con pasamontañas mientras escalaban uno de los muros de la residencia alrededor de las cuatro de la madrugada. Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sospechosos abandonaron el lugar y huyeron antes de poder ingresar a la vivienda.

Casa de Lamine Yamal - Redes

Tras el incidente, el personal de seguridad alertó de inmediato a los Mossos d'Esquadra, cuyos agentes acudieron al lugar y asumieron la investigación. La División de Investigación Criminal (DIC) abrió diligencias por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Las autoridades también informaron que durante la misma madrugada se registraron otros intentos de robo en viviendas de la misma zona residencial, considerada una de las más exclusivas de Barcelona.

Por ello, los investigadores todavía trabajan para determinar si los delincuentes actuaban específicamente contra la casa de Lamine Yamal o si se trató de una serie de robos dirigidos a distintas propiedades del sector.

El incidente ocurrió pocas horas después de que Lamine Yamal participara en la semifinal del Mundial 2026 con España, un partido que volvió a colocar al joven atacante en el foco de la atención internacional. Hasta el momento, ni el futbolista ni el FC Barcelona se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido. Con información de EFE

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