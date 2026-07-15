 Maradona y el Clásico Argentina-Inglaterra: Rivalidad Eterna
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El día que Maradona hizo eterna la rivalidad entre Argentina e Inglaterra

por Amilcar Avila
Diego Maradona se consagró campeón del Mundial México 1986
Diego Maradona se consagró campeón del Mundial México 1986 / FOTO: FIFA

Antes de la semifinal del Mundial 2026 entre ambas selecciones, el mundo del fútbol vuelve a recordar la histórica tarde de México 1986, cuando Diego Armando Maradona protagonizó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Este miércoles, Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. La semifinal no solo pondrá en juego un boleto a la gran final, también volverá a despertar uno de los recuerdos más importantes en la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones: la inolvidable tarde de México 1986.

Hace 40 años, en el estadio Azteca, argentinos e ingleses se midieron en los cuartos de final de aquella Copa del Mundo en un partido que quedó marcado para siempre por la figura de Diego Armando Maradona.

El entonces capitán argentino escribió dos de las páginas más famosas de la historia de los Mundiales en apenas cuatro minutos. 

Primero llegó la polémica "Mano de Dios". A los 51 minutos, Maradona aprovechó un balón dividido dentro del área y, ante la salida del arquero Peter Shilton, tocó el balón con su mano izquierda para marcar el primer gol del encuentro, una acción que el árbitro no sancionó.

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Diego Maradona y su histórico gol llamado

Poco después llegó la obra maestra. A los 55 minutos, Maradona recibió la pelota en campo argentino, inició una carrera memorable, superó a varios futbolistas ingleses y definió ante Shilton para firmar el tanto que años después sería elegido por FIFA como el "Gol del Siglo".

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El llamado

Argentina terminó ganando aquel partido por 2-1 y avanzó en un Mundial que acabaría conquistando. Sin embargo, más allá del resultado, aquel duelo quedó inmortalizado por la actuación de Maradona y por dos jugadas que todavía forman parte de la memoria colectiva del fútbol.

Ahora, cuatro décadas después, Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en el escenario más importante. La semifinal del Mundial 2026 tendrá nuevos protagonistas, nuevas historias y otros desafíos, pero inevitablemente estará acompañada por el recuerdo de aquella tarde en la que Maradona convirtió un partido en una leyenda.

El miércoles, una nueva generación buscará escribir otro capítulo en una rivalidad que tiene como una de sus páginas más grandes aquel día en México 1986.

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