Messi y Bellingham, el duelo generacional que marcará la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El capitán argentino y la joven figura inglesa llegarán al Mercedes-Benz Stadium como los grandes referentes de sus selecciones en la lucha por un boleto a la final del Mundial 2026.

Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, un partido que enfrentará a dos selecciones históricas y que también tendrá un atractivo especial fuera del plano colectivo: el duelo entre Lionel Messi y Jude Bellingham, los futbolistas llamados a liderar a sus equipos rumbo a la gran final.

A sus 39 años, Messi continúa escribiendo páginas doradas en la historia de las Copas del Mundo. El capitán argentino disputa su sexto Mundial y buscará clasificar a la Albiceleste a una nueva final tras conquistar el título en Catar 2022.

En esta edición mantiene un nivel sobresaliente, con ocho goles y dos asistencias en seis partidos, además de ser el principal generador de juego del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi durante el juego de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. - EFE

Liberado de la presión que significó conquistar el único título que le faltaba en su carrera, el delantero del Inter Miami ha demostrado que sigue siendo determinante en los momentos importantes. Su visión, capacidad para asistir y facilidad para aparecer en el área rival lo convierten nuevamente en el hombre a seguir para la defensa inglesa.

Del otro lado estará Jude Bellingham, uno de los futbolistas que mejor representa el relevo generacional en el futbol mundial.

Con apenas 23 años, el mediocampista del Real Madrid se ha consolidado como el motor de Inglaterra gracias a su despliegue físico, liderazgo y capacidad para influir en ambas áreas del campo.

Bellingham llega a la semifinal con seis goles en el torneo y como una pieza fundamental en el esquema de Thomas Tuchel. Su conexión con Harry Kane ha sido una de las principales fortalezas del conjunto inglés durante la Copa del Mundo.

Jude Bellingham - Foto EFE

Aunque el pase a la final dependerá del trabajo colectivo, gran parte de las aspiraciones de ambas selecciones pasarán por el rendimiento de sus principales referentes.

La experiencia y el talento de Messi se medirán con la energía y el liderazgo de Bellingham en un duelo que simboliza el choque entre dos generaciones del futbol y que promete convertirse en uno de los grandes capítulos del Mundial 2026.

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