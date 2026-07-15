Atlético supera al Barça en aportación de jugadores para la final del Mundial

Conoce a los jugadores que pertenecen al Atlético Madrid y que jugarán la final de la Copa del Mundo 2026.

El Atlético de Madrid, con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que disputarán el domingo Argentina y España, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, uno más que el Barcelona, ocho.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la Albiceleste, pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González, que vuelve a ser jugador del Juventus.

"La Roja", mientras, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial.

El Bacelona, mientras, tiene ocho jugadores en esa final, todos en España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.

El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que estaban en la plantilla italiana que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', y del Peñarol en el Maracanazo.

Argentina y España protagonizarán la primera final entre los campeones de Europa y Sudamérica Nunca antes los campeones de ambos continentes habían coincidido en una final de la Copa del Mundo.

Argentina a la final

Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 90+2.

Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los "Tres Leones" no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.

Dos veces los maderos y otras antes Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

De la foto en la bañera, a la gran final del evento del año Lionel Messi y Lamine Yamal se verán la cara en la final del máximo evento futbolístico del 2026.

*Información EFE.

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