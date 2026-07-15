Atlético supera al Barça en aportación de jugadores para la final del Mundial

Conoce a los jugadores que pertenecen al Atlético Madrid y que jugarán la final de la Copa del Mundo 2026.
El Atlético de Madrid, con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que disputarán el domingo Argentina y España, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, uno más que el Barcelona, ocho.
El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la Albiceleste, pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González, que vuelve a ser jugador del Juventus.
"La Roja", mientras, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial.
El Bacelona, mientras, tiene ocho jugadores en esa final, todos en España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.
El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que estaban en la plantilla italiana que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', y del Peñarol en el Maracanazo.
Argentina a la final
Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 90+2.
Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los "Tres Leones" no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.
Dos veces los maderos y otras antes Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.
*Información EFE.