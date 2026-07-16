Argentina encuentra el secreto del arquero inglés que los hubiera hecho perder en penales

¡La reacción de Messi lo dice todo! El triunfo 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más curiosas y virales del partido en las redes sociales.

Una escena inesperada llamó la atención durante el festejo de Argentina en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, tras la remontada frente a Inglaterra que aseguró el pase a la final del Mundial 2026.

Mientras los jugadores celebraban, el histórico masajista Marcelo "Daddy" D’Andrea se topó con un genuino souvenir futbolero: la botella de agua del arquero inglés Jordan Pickford, decorada con un "machete" de notas estratégicas para una hipotética definición por penales.

La botella, con instrucciones pegadas sobre el perfil de cada ejecutor de la Selección de Argentina, rápidamente se volvió viral gracias a las cámaras de TyC Sports.

Daddy D’Andrea acercó la botella a Nicolás González y Lionel Messi, quienes reaccionaron con sorpresa al descubrir los datos detallados que Pickford había preparado para anticipar los remates rivales.

Enzo Fernández se sumó de inmediato al círculo y estalló en risas al leer los apuntes del arquero inglés. El momento no solo divirtió a los jugadores, sino también al cuerpo técnico. El preparador físico Luis Martín no dudó en subir una foto de la botella a su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje irónico: "Lástima, no teníamos los mismos planes che".

El método de Pickford no sorprendió a quienes siguen la Premier League o la selección inglesa. El arquero del Everton es conocido por este estilo minucioso de preparación para los penales, que ya le ha dado resultado en torneos previos. Antes del duelo, el propio Pickford avisó en conferencia que su equipo estaba listo "para todo, 90 minutos, 120, penales".

Argentina encuentra botella de Pickford - Instagram

Remontada épica y detalles del partido

Inglaterra, bajo el mando de Thomas Tuchel, parecía tener encaminado el pase a la final tras el tanto de Anthony Gordon a los 55 minutos. Sin embargo Argentina nunca se rindió y consiguió otra de sus remontadas memorables en la etapa de Scaloni.

Messi, a los 85 minutos, cobró corto un córner para dejar a Enzo Fernández libre en la frontal del área. El mediocampista del Chelsea remató cruzado y sorprendió a Pickford, quien no pudo desviar el balón.

Ya en el tiempo añadido, Messi desbordó por derecha y asistió a Lautaro Martínez, que de cabeza anotó el definitivo 2-1 para la Albiceleste.

Tras el pitazo final, Messi saludó tanto a Harry Kane como a Pickford, mostrando el fair play que caracteriza al rosarino. De todas maneras, el capitán argentino no pudo evitar cierto desconcierto al intentar descifrar las anotaciones tácticas del portero inglés.

La última cita del torneo ya tiene fecha y sede confirmadas: Argentina enfrentará a España este domingo, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ante más de 82.500 espectadores.

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