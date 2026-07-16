Joan Monfort recuerda el momento de la icónica foto Messi-Yamal

“No fue una casualidad. Es un milagro”, enfatizó Joan Monfort durante una conversación con FIFA.

Lionel Messi y Lamine Yamal, separados por 20 años de diferencia, se enfrentarán por primera vez este domingo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pugnarán por la gloria, como los grandes referentes de las selecciones de Argentina y de España y dos de los mejores jugadores del planeta.

Será un partido histórico e inolvidable entre dos grandes estrellas que coincidieron por primera vez hace casi 20 años, en una fotografía premonitoria e icónica que fue fruto de un sinfín de casualidades extraordinarias. Un joven de 19 años bañaba a un bebé de apenas tres meses, como si fuera un bautizo o una bendición. El joven era Leo Messi. El bebé se llamaba Lamine Yamal.

"No fue una casualidad. Es un milagro", enfatizó en conversación con FIFA el autor de la imagen, el fotoperiodista Joan Monfort.

De la foto en la bañera, a la gran final del evento del año Lionel Messi y Lamine Yamal se verán la cara en la final del máximo evento futbolístico del 2026.

La sesión de Sport

En 2006, el periódico Sport empezó a publicar un calendario solidario en colaboración con la fundación del Barcelona para recaudar fondos para Unicef, con fotos de futbolistas junto a niños.

La familia de Lamine Yamal se acogía a un proyecto solidario de Unicef ​​en el barrio de Rocafonda, en la ciudad de Mataró, y ganó un sorteo que había organizado la propia oenegé para aparecer en una foto con un jugador del primer equipo del "Barça", para la edición del calendario de 2008.

El jugador podía ser Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Víctor Valdés, Rafa Márquez, Samuel Eto'o, Yaya Touré, Deco, Lilian Thuram, Eric Abidal, Gabriel Milito, Edmílson, Sylvinho, Oleguer Presas, Bojan Krkic o Giovani dos Santos, pero el destino quiso que fuera Messi.

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 y el miércoles 31 de octubre, tres meses y medio después, su madre, Sheila, le llevó al Camp Nou para la sesión. Se hizo en el vestuario visitante del estadio azulgrana.

"Messi tenía 19 años y aún era más tímido e introvertido que ahora", dice Monfort. Aún recuerda la cara de susto que puso el jugador argentino cuando encontró esa escena.

Monfort también certifica que fue una foto "difícil". La sesión se interrumpió casi media hora. Para restablecer tensión a la situación y para captar la sonrisa del bebé le dejó un patito de plástico que había llevado de casa. Era de su hija, Jana, igual que el cubo donde Messi bañó a Lamine Yamal y que la toalla que utilizaron para secar al bebé.

"Llevo esa foto tatuada en el alma. Fue un milagro y 20 años después sigue siendo un milagro. Fue como escribir la historia antes de que pasara. Nadie podía pensar que pudiera llegar a pasar todo lo que ha pasado. Messi se ha convertido en uno de los tres mejores deportistas de toda la historia y Lamine era un referente con 16 años, ganó una Eurocopa con 17 y jugará una final del Mundial contra Messi con 19. Es algo extraordinario", proclama Monfort.

"Yo nunca he sido una persona creyente, pero empiezo a pensar que hay algo que se nos escapa a todos. No sabría decir qué es ni de dónde viene, pero tiene que haber algo porque todo esto ha cuadrado de una manera mágica y perfecta. Y que ahora los dos están en una final del Mundial, uno con 39 años y el otro con 19 años, es poner un lacito a la historia y cerrar el círculo", afirma Monfort con una sonrisa llena de felicidad.

La historia detrás de la foto de Messi con un bebé Lamine Yamal que vuelve a recorrer el mundo La imagen fue tomada en 2007, cuando Messi comenzaba a construir su legado y Lamine Yamal apenas era un bebé. Si Argentina supera a Inglaterra, la final del Mundial 2026 podría enfrentar a las dos figuras de una fotografía que parecía imposible de imaginar.

*Información de la FIFA.

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