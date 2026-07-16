Yamal enciende las alarmas de España antes de la final del Mundial

Preocupación en España por el estado físico de Lamine Yamal a días de la final.

A tres días de la final del Mundial 2026, la selección española recibió una señal de alerta relacionada con su principal figura. Lamine Yamal no participó con normalidad en el entrenamiento y trabajó de manera diferenciada, además de aparecer con un vendaje en el muslo izquierdo.

La imagen generó preocupación en la concentración española, especialmente por la cercanía del partido contra Argentina. Sin embargo, el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y explicó que la decisión respondió a una medida de precaución. Por ahora, no existen indicios de que el atacante del Barcelona esté en riesgo de perderse el encuentro más importante del torneo.

El propio Yamal ya había hablado sobre la importancia de recuperar ritmo y confianza después de una temporada marcada por problemas físicos.

Al final de la temporada con el Barça me lesioné, estuve fuera bastante tiempo y al final es como con la pubalgia. Se necesitan partidos y hay partidos importantes para demostrar, mañana es uno", había señalado.

Un gol de Yamal en el Munduial 2026

La final representa una oportunidad especial para el joven futbolista, que todavía no ha podido mostrar en el Mundial el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del futbol internacional.

Yamal comenzó el torneo como suplente en el empate sin goles ante Cabo Verde. Posteriormente recuperó la titularidad frente a Arabia Saudita y marcó en la victoria española por 4-0.

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Desde entonces ha sido titular en todos los partidos, aunque su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas. El extremo continúa buscando el balón, encarando rivales y tratando de generar peligro, pero no siempre ha conseguido marcar la diferencia.

Ahora, España espera que el vendaje no pase de ser una precaución y que Yamal llegue en condiciones a la final. Ante Argentina, el joven atacante tendrá la oportunidad de cambiar la historia de su Mundial en el escenario más importante.

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