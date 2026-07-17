El alcalde de Nueva York vio con reclusos la semifinal entre Inglaterra y Argentina

Zohran Mamdani compartió imágenes desde Rikers Island y destacó que el futbol “pertenece a todos” durante el partido que clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026.

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina dejó una imagen inesperada lejos de los estadios. Mientras millones de aficionados seguían uno de los partidos más esperados del torneo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, vivió el encuentro junto a reclusos de Rikers Island, la principal cárcel de la ciudad.

Mamdani compartió fotografías de la jornada en sus redes sociales y destacó el poder del futbol como un punto de encuentro para diferentes comunidades durante la Copa del Mundo.

"El bello juego. El juego del pueblo", escribió el alcalde de Nueva York, al recordar que durante el torneo se ha demostrado una idea sencilla: "el futbol pertenece a todos".

"Me uní a neoyorquinos en Rikers Island para ver a Inglaterra enfrentarse a Argentina. Vivimos uno de los momentos más grandes del torneo codo a codo", añadió.

El duelo terminó con victoria de Argentina, que superó a Inglaterra y consiguió el boleto a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España por el título.

La Albiceleste buscará defender la corona conquistada en Catar 2022, mientras que La Roja intentará sumar el segundo campeonato mundial de su historia en un partido que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.

El escenario de la semifinal vivida por Mamdani también tiene un significado especial, ya que Nueva York será protagonista del cierre del torneo al albergar el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Además de compartir la experiencia del partido, el alcalde de Nueva York resaltó un mensaje de inclusión y comunidad. "La alegría y la conexión no deberían ser recursos escasos. Cada neoyorquino merece que se afirme su dignidad", escribió.

Así, la semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo quedó marcada por el resultado deportivo, sino también por una imagen poco habitual: el Mundial llegando hasta Rikers Island, donde el fútbol volvió a funcionar como un lenguaje común.

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