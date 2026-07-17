La final también se juega en lo místico: chamanes compiten por Argentina y España

Rituales con flores, hojas de coca, incienso e incluso un cuy negro marcaron una singular jornada en Lima, Perú, donde curanderos dividieron sus predicciones sobre el campeón del Mundial 2026 y algunos incluso anticiparon una final con polémica arbitral.

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se vive lejos de los estadios. En Lima, Perú, un grupo de chamanes y curanderos protagonizó este viernes una llamativa competencia espiritual para atraer la buena fortuna a las dos selecciones que buscarán conquistar el título este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En los alrededores del Estadio Nacional de la capital peruana, representantes de distintas tradiciones ancestrales realizaron ceremonias con la intención de "limpiar los caminos" de los futbolistas. Aunque la mayoría manifestó su respaldo a Argentina y a Lionel Messi, otros aseguraron que las señales espirituales apuntan a una victoria de España.

Curanderos y chamanes compitieron para limpiar la energía de los equipos finalistas del Mundial 2026 - EFE

Las ceremonias incluyeron flores, hojas de coca, incienso, ruda, romero y humo de tabaco. Uno de los rituales más llamativos fue realizado sobre un muñeco caracterizado como Messi, al que también le pasaron un cuy negro, un animal que, según la cosmovisión andina, absorbe las malas energías y ayuda a alejar enfermedades y obstáculos.

La curandera Ana María Simeón, conocida como Librana Sanadora, explicó que el propósito era proteger al equipo elegido con elementos provenientes de la naturaleza. Incluso afirmó que el ritual sobre Messi fue más intenso porque, según sus visiones, el capitán argentino presenta algunas molestias físicas.

En Perú chamanes realizaron rituales para limpiar la energía de España y Argentina de cara a la final del Mundial 2026 - EFE

Las predicciones tampoco fueron unánimes. El vidente Juan de Dios García aseguró haber visualizado una final en la que España tomará ventaja durante el primer tiempo, pero Argentina terminará remontando gracias a una decisión arbitral que favorecerá a la Albiceleste.

En contraste, el maestro curandero Sandro, originario de la Amazonía peruana, sostuvo que las hojas de coca y las cartas del tarot le revelaron un desenlace distinto. Convencido de que "la madre tierra" recibió favorablemente su ofrenda, aseguró que España levantará el trofeo.

Mientras el mundo espera el pitazo inicial, en Perú la final ya comenzó a disputarse entre rituales, predicciones y antiguas tradiciones, en una competencia espiritual que refleja cómo la pasión por el futbol trasciende la cancha y también encuentra espacio en las creencias populares.

Con información de EFE

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