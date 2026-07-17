Lionel Messi: “Lo de la foto con Lamine es una locura”

El capitán de la “Albiceleste” habló durante un evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final del domingo.

Lionel Messi aseguró este viernes, a dos días de la final del Mundial de Argentina contra España, que es "una locura" la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, y ahora su rival en el partido que entregará la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la "Albiceleste" habló durante un evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final, en el que participó junto a su compañero Emiliano Martínez, al técnico Lionel Scaloni y al seleccionador español Luis De La Fuente y el centrocampista de "La Roja" Rodri.

En el evento participaron, en calidad de presentadores especiales, el tenista serbio Novak Djokovic, el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott.

La final también se juega en lo místico: chamanes compiten por Argentina y España Rituales con flores, hojas de coca, incienso e incluso un cuy negro marcaron una singular jornada en Lima, Perú, donde curanderos dividieron sus predicciones sobre el campeón del Mundial 2026 y algunos incluso anticiparon una final con polémica arbitral.

Lionel Messi habla de la foto

Lionel Messi fue el más aplaudido por el público y los cánticos hasta llegaron a interrumpir sus declaraciones.

"Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez", dijo Messi.

"Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también", prosiguió

"Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó.

Messi busca el bicampeonato mundial este domingo frente a España.

La foto de Messi y Lamine vuelve a ser tendencia; UNICEF recuerda que “están en el mismo equipo” La final del Mundial 2026 entre Argentina y España volvió a poner en tendencia la histórica fotografía de Lionel Messi con un bebé Lamine Yamal, aprovechada por UNICEF para recordar que ambos “están en el mismo equipo” cuando se trata de defender los derechos de la niñez.

*Información EFE.

Etiquetas