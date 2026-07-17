La foto de Messi y Lamine vuelve a ser tendencia; UNICEF recuerda que “están en el mismo equipo”

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España volvió a poner en tendencia la histórica fotografía de Lionel Messi con un bebé Lamine Yamal, aprovechada por UNICEF para recordar que ambos “están en el mismo equipo” cuando se trata de defender los derechos de la niñez.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, en inglés) volvió a poner en circulación una de las fotografías más emblemáticas del fútbol moderno: la de Lionel Messi sosteniendo en brazos a un bebé Lamine Yamal durante una sesión benéfica realizada hace casi dos décadas.

Lejos de revivir únicamente la historia detrás de la imagen, la organización utilizó el momento para enviar un mensaje sobre la protección de la infancia y recordar que, pese a que ambos futbolistas lucharán por el título más importante del fútbol este domingo, fuera de la cancha comparten una misma misión.

"Algunas historias solo mejoran con el tiempo", publicó UNICEF al acompañar un video que reconstruye el origen de la fotografía. La organización recordó que la imagen fue capturada para un calendario solidario destinado a recaudar fondos en favor de UNICEF y la Fundación FC Barcelona.

El organismo también destacó que la historia sumó recientemente un nuevo capítulo. El mes pasado, Lamine Yamal fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, incorporándose a una labor que Lionel Messi desempeña desde 2010.

"Este fin de semana se enfrentarán en la final de la Copa Mundial, pero cuando se trata de defender los derechos de los niños, están en el mismo equipo", expresó la organización en el mensaje que acompaña la publicación.

La fotografía, tomada cuando Messi apenas comenzaba a consolidarse como figura del Barcelona y Lamine era un bebé, adquirió notoriedad mundial años después, cuando el extremo español irrumpió como una de las mayores promesas del futbol internacional. Desde entonces, la imagen se convirtió en un símbolo del relevo generacional entre dos futbolistas separados por casi dos décadas de edad.

Ahora, con Messi liderando a Argentina en busca de un nuevo título mundial y Lamine convertido en la gran figura de España, UNICEF aprovechó uno de los eventos deportivos con mayor audiencia del planeta para reforzar un mensaje que trasciende el resultado de la final: en la cancha serán rivales, pero en la defensa de los derechos de la niñez juegan para el mismo equipo.

"Hoy, sus logros en el campo inspiran a millones. Fuera del campo, tanto Messi como Lamine Yamal usan sus voces y plataformas como Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF para apoyar y abogar por los niños de todo el mundo", describe la organización en otra publicación.

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