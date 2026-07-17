Padre de Lamine Yamal revela la enfermedad que le impedirá verlo en la final del Mundial 2026

Mientras millones de aficionados viajarán para apoyar a España en la final del Mundial 2026, el padre de Lamine Yamal vivirá el partido más importante de la carrera de su hijo desde casa.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina tendrá una ausencia muy especial para Lamine Yamal. Aunque su madre, su hermano menor y otros familiares han acompañado al joven delantero durante gran parte del torneo, su padre, Mounir Nasraoui, confirmó que no viajará a Estados Unidos por motivos de salud.

En una entrevista concedida al programa español Y ahora Sonsoles, el padre del futbolista explicó que padece epilepsia y que la intensidad emocional de un encuentro de esta magnitud podría poner en riesgo su salud.

"Soy una persona epiléptica"

Mounir Nasraoui reveló que convive desde hace años con esta enfermedad neurológica y que necesita tomar medicación diariamente para mantenerla bajo control.

"Soy una persona epiléptica y tengo que tomarme bastantes pastillas al día. De los nervios y de la emoción me puede dar un ataque epiléptico", confesó al programa.

El padre del extremo del Barcelona explicó que tomó una decisión difícil, pero responsable. "Hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor. Mejor estar en casa y verlo desde aquí", aseguró, dejando claro que no quiere convertirse en una preocupación adicional para su familia durante uno de los días más importantes en la carrera de su hijo.

Un sacrificio por tranquilidad

Durante los últimos días surgieron diversas especulaciones sobre la ausencia de Mounir Nasraoui en el Mundial 2026, incluyendo rumores sobre problemas migratorios o personales.

Sin embargo, el propio padre del futbolista puso fin a esas versiones al explicar que su estado de salud fue el único motivo por el que decidió permanecer en España. También reconoció que un viaje tan largo y la carga emocional de presenciar la final desde el estadio podrían desencadenar una crisis epiléptica.

Especialistas señalan que, aunque la epilepsia puede controlarse con tratamiento médico en muchos pacientes, factores como el estrés intenso, la falta de descanso o emociones muy fuertes pueden favorecer la aparición de crisis en algunas personas.

Orgulloso de su hijo

Pese a la distancia, Mounir aseguró que mantiene contacto permanente con Lamine Yamal y reveló una conversación que sostuvo con él después de la clasificación de España a la final.

"Me llamó y me dijo: 'Papá, estoy orgulloso de ti', y yo le respondí que estoy todavía más orgulloso de él", relató emocionado.

El padre del futbolista también agradeció el respaldo que ha recibido su hijo a lo largo del torneo y reconoció el trabajo de todas las personas que han contribuido a su crecimiento deportivo y personal.

España busca la gloria ante Argentina

España se enfrentará a Argentina este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, en un duelo que reunirá a dos de las mejores selecciones del torneo.

Lamine Yamal llega como una de las principales figuras de la Roja y uno de los futbolistas más destacados del Mundial 2026. Aunque su padre no estará en las gradas para abrazarlo al finalizar el encuentro, ambos dejaron claro que el apoyo mutuo permanece intacto y que la distancia no disminuirá el orgullo que sienten el uno por el otro.

Etiquetas