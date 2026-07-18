Alexia Putellas, campeona del mundo, revela el consejo que le dio a España antes de la final

La estrella española contó que habló con varios jugadores de La Roja durante el Mundial y reconoció similitudes entre el equipo de Luis de la Fuente y la selección femenina que conquistó el título en Australia 2023.

Alexia Putellas sabe lo que significa estar a las puertas de una final de la Copa del Mundo, pues vivió esa experiencia en 2023, cuando conquistó el Mundial femenino con la selección española, y ahora utilizó ese aprendizaje para enviar un mensaje a los jugadores de La Roja antes del partido por el título ante Argentina.

La dos veces ganadora del premio The Best reveló que ha estado en contacto con varios futbolistas españoles durante el torneo y que incluso les compartió un consejo basado en lo que ella vivió antes de disputar la final en Australia y Nueva Zelanda.

"Al final nos conocemos entre todos, estos días he estado hablando más con los compañeros del Barça, Fabián o Borja. Cuando fui al partido contra Austria estuve hablando con prácticamente todos y les dije: ‘Volved lo más tarde posible’. Parece que ha sido así", contó Putellas en una entrevista con FIFA.

La futbolista también destacó las similitudes que encuentra entre la selección masculina dirigida por Luis de la Fuente y el equipo femenino que hizo historia en 2023. Para ella, ambos mantienen una identidad futbolística marcada.

Alexia Putellas junto con los exfutbnolistas Carles Puyol y David Villa - FIFA

"Me reconozco. Es una seña de identidad de nuestro país: jugar siempre de la misma manera, sea cual sea el contexto y el resultado. Hacemos la presión alta, mantenemos la posesión y desde ahí generamos ocasiones", explicó.

Además, Putellas habló sobre Lamine Yamal y recordó que ella también llegó a un Mundial con una preparación limitada después de superar una grave lesión de rodilla.

"Es difícil cuando las expectativas de fuera no se corresponden con la realidad, pero al final también puedes aportar muchas cosas que no dependen del físico", señaló Putellas.

Ahora, Alexia espera que España pueda repetir la historia y sumar otro título mundial para el futbol español, tres años después de que la selección femenina levantara la Copa del Mundo en Sídney.

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