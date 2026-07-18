 Argentinos y españoles toman Nueva York antes de la final
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FOTOS: argentinos y españoles toman Nueva York antes de la final del Mundial

por Oliver Paniagua
Nueva York se prepara para una final con pasión argentina y española., EFE.
Nueva York se prepara para una final con pasión argentina y española. / FOTO: EFE.

La batalla por la Copa del Mundo comienza en las calles de Nueva York.

La final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España ya comenzó a vivirse en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde miles de aficionados de ambas selecciones se preparan para una jornada marcada por la pasión, las reservas agotadas y las concentraciones multitudinarias.

El partido se disputará este domingo en el MetLife Stadium, conocido oficialmente durante el torneo como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Aunque solo 82 mil 500 personas podrán presenciar el encuentro desde las gradas, miles de seguidores llegaron a la zona para vivir la final desde restaurantes, bares, plazas y eventos organizados.

En Manhattan, los aficionados españoles se concentran principalmente en La Nacional, un establecimiento fundado en 1925, y en el Mercado Little Spain, ubicado en Hudson Yards. Ambos espacios reportaron una alta demanda de reservas y prepararon alternativas para recibir a la gran cantidad de seguidores que buscan ver el partido rodeados de otros aficionados.

La comunidad argentina también convirtió distintos puntos de la ciudad en escenarios de celebración. El restaurante Buenos Aires, en el East Village, se prepara para recibir a seguidores de la Albiceleste, mientras que el bar ecuatoriano Sabor Latino, en Queens, funcionará como sede del Argentine Official Fan Fest, con música y artistas invitados.

Times Square con banderas, camisetas y cánticos 

Este sábado, miles de argentinos se reunieron en Times Square con banderas, camisetas y cánticos en apoyo a su selección. Entre las canciones más escuchadas estuvo "El que no salte es español", mientras algunos aficionados llevaron imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona.

La fiesta también llegó a Central Park, donde se organizaron concentraciones y se prepara una de las mayores fiestas oficiales para ver el partido. Mientras tanto, los seguidores españoles fueron convocados a reunirse en el Madison Square Garden antes de desplazarse hacia Little Spain.

Con argentinos y españoles compartiendo las mismas calles, Nueva York se convirtió en el escenario previo de una final que paralizará a millones de aficionados.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final / EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final / EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final-espanoles-toman-nueva-york-2 | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final-espanoles-toman-nueva-york-2 / EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final / EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

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La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final / EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final / EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final | EFE.

La pasión de argentinos y españoles toma Nueva York antes de la final / EFE.

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