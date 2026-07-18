Tormentas obligan a España a cancelar su último entrenamiento antes de la final

La selección española no pudo realizar su práctica sobre el césped debido a la actividad eléctrica en Nueva Jersey y trasladó su preparación al gimnasio, aunque el pronóstico no anticipa problemas para el partido del domingo ante Argentina.

La selección de España sufrió un inesperado contratiempo en la víspera de la final del Mundial 2026. Las tormentas eléctricas que afectaron este sábado a Nueva Jersey obligaron a suspender el último entrenamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que tenía previsto ultimar detalles sobre el terreno de juego antes del decisivo enfrentamiento contra Argentina.

La sesión estaba programada para comenzar a las 11 horas locales en el Melanie Lane Training Ground, donde los medios de comunicación ya aguardaban la salida de los futbolistas. Sin embargo, la presencia de rayos en las inmediaciones activó el protocolo de seguridad y obligó a retrasar el inicio del entrenamiento.

"La normativa establece que la práctica sobre el césped solo puede comenzar 30 minutos después del último trueno", informaron los organizadores mientras la plantilla permanecía a la espera de una mejoría en las condiciones meteorológicas.

La previsión apuntaba a una ventana de aproximadamente 45 minutos para que España pudiera salir al campo pasado el mediodía, pero las tormentas se intensificaron y finalmente la sesión fue cancelada de forma definitiva.

Ante la imposibilidad de trabajar al aire libre, el cuerpo técnico reorganizó la jornada y los jugadores realizaron una sesión de activación física en el gimnasio de las instalaciones deportivas, con el objetivo de mantener la planificación sin asumir riesgos innecesarios.

Aunque el cambio alteró la rutina habitual de la selección española en la antesala del partido más importante del torneo, el contratiempo no representa una amenaza para la disputa de la final. Los pronósticos meteorológicos prevén una mejora de las condiciones para este domingo, cuando España y Argentina se enfrenten en el MetLife Stadium por el título mundial.

Con la preparación prácticamente completada y sin nuevas preocupaciones físicas en el plantel, el conjunto español confía en que el clima deje de ser protagonista y que toda la atención se traslade al césped, donde buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia frente a la vigente campeona, Argentina.

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