 Campeón de España busca apoyo de Trump para asistir a final
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Campeón del mundo con España pide ayuda a Trump para poder asistir a la final

por Amilcar Avila
España celebrando el título en Sudáfrica 2010
España celebrando el título en Sudáfrica 2010 / FOTO: EFE

Joan Capdevila aseguró que Estados Unidos le denegó la autorización ESTA para viajar junto a sus hijos y reencontrarse con la generación campeona de 2010 en el duelo frente a Argentina.

La ilusión de volver a acompañar a la selección española en una final del Mundial se transformó en frustración para Joan Capdevila. El exlateral, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, reveló que no podrá viajar a Estados Unidos después de que las autoridades le denegaran la autorización electrónica de viaje (ESTA), por lo que decidió hacer un inusual llamado al presidente Donald Trump en busca de ayuda.

A través de sus redes sociales, Capdevila compartió un emotivo mensaje en el que explicó que pretendía asistir al encuentro del domingo junto a sus hijos y reunirse con varios de sus antiguos compañeros de la histórica selección española.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", escribió el exfutbolista de España, etiquetando directamente a Donald Trump y a las autoridades españolas.

Según explicó posteriormente, la negativa estaría relacionada con un partido amistoso de exhibición que disputó en Irán en 2016 junto a un equipo de leyendas de LaLiga. 

La normativa estadounidense impide utilizar el programa ESTA a viajeros que hayan visitado determinados países, entre ellos Irán, por lo que deben tramitar una visa ordinaria para ingresar al país.

Capdevila, de 48 años, fue uno de los hombres de confianza de Vicente del Bosque en el equipo que conquistó el único Mundial de la historia para España y también integró la selección que levantó la Eurocopa de 2008. En Nueva Jersey esperaba reencontrarse con aquella generación dorada para apoyar al conjunto dirigido por Luis de la Fuente en la final frente a Argentina.

Hasta el momento, ni las autoridades estadounidenses ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la petición pública del exinternacional español, cuyo mensaje ha generado una amplia repercusión en redes sociales y en la antesala del partido más esperado del torneo.

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