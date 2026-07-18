Mbappé revela qué piensa sobre Messi y el récord de goleadores de los Mundiales

La postura de Mbappé sobre Messi que sorprende antes de la final del Mundial.

Kylian Mbappé terminó su participación en la Copa del Mundo 2026 como líder provisional de la lucha por la Bota de Oro y como máximo goleador histórico del torneo, pero sus declaraciones después del partido ante Inglaterra estuvieron enfocadas en Lionel Messi y la final entre Argentina y España.

Tras marcar un doblete en el partido por el tercer lugar, el delantero francés fue consultado sobre la posibilidad de que Messi pueda alcanzarlo en la clasificación histórica de goleadores durante la final. Mbappé no dudó al responder y mostró su confianza en que el argentino marcará ante España.

Messi va a marcar mañana. Marca siempre", afirmó el atacante francés.

Mbappé llegó a 22 goles en la historia de los Mundiales, mientras que Messi suma 21 antes de disputar la final. Por ello, un tanto del argentino le permitiría igualar al francés en el primer lugar de la clasificación histórica.

Sin embargo, para Mbappé, este registro individual está lejos de ser lo más importante. El delantero aseguró que preferiría renunciar al récord con tal de haber disputado la final del Mundial.

Me gustaría no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana el partido", afirmó.

Francia perdió 6-2 ante Inglaterra

Las declaraciones llegaron después de una jornada agridulce para el francés. Aunque consiguió un nuevo doblete y terminó como líder provisional de la Bota de Oro con 10 goles, Francia perdió 6-2 ante Inglaterra y finalizó en el cuarto lugar del torneo.

Mbappé también lamentó la actuación de su selección en la primera mitad, en la que llegó al descanso con una desventaja de 0-4. Aunque Francia reaccionó después del descanso, el delantero reconoció que el equipo no pudo cambiar el resultado.

De esta manera, Mbappé cerró el Mundial con grandes registros individuales, pero sin la posibilidad de disputar la final que este domingo enfrentará a Argentina y España.

Mundial 2026: Inglaterra logra por primera vez un tercer lugar Los ingleses habían perdido ante Italia en 1990 y ante Bélgica en Rusia 2018, pero este año logró la proeza tras derrotar a Francia 6-4.

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