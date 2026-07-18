Famosa torre de Barcelona se ilumina con la palabra “campeones” antes del España vs. Argentina

¿España ya prepara el festejo? La verdad detrás del video viral.

Un video de la Torre Glòries, en Barcelona, se volvió viral antes de la final entre España y Argentina. En las imágenes, el edificio aparece iluminado con los colores de la bandera española y muestra la palabra "campeones", lo que provocó que algunos usuarios interpretaran la escena como una celebración anticipada del posible título.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La grabación comenzó a circular con especial fuerza en redes sociales y fue compartida por cuentas argentinas como una supuesta muestra de confianza de España antes del partido decisivo. Sin embargo, la explicación detrás de las imágenes es distinta.

¿Por qué iluminaron la torre?

La iluminación fue realizada durante la noche del 16 de julio como parte de una prueba técnica. El objetivo era comprobar que el sistema funcionara correctamente en caso de que la selección española consiga conquistar el campeonato del mundo.

La prueba tuvo una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, la torre proyectó los colores de España y la palabra campeones, pero la exhibición no representó una celebración oficial ni significó que el título hubiera sido conseguido antes de la final.

La administración del edificio confirmó que se trató de una verificación previa del espectáculo de iluminación preparado para una eventual victoria española. De esta manera, el video mostró una prueba de lo que podría verse después del partido si España se impone ante Argentina.

Las imágenes también fueron relacionadas con la Eurocopa 2024. Algunos usuarios aseguraron que se trataba de un video antiguo de las celebraciones por el título europeo, pero esa versión tampoco es correcta.

Los responsables de la Torre Glòries señalaron que el edificio no presentó esa misma iluminación durante aquella celebración. Además, otros videos publicados en redes sociales permitieron confirmar que las imágenes corresponden a la prueba realizada el 16 de julio de 2026.

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