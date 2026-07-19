Higuita se rinde ante Vozinha: “La persona es aún más grande que la leyenda”

El histórico arquero colombiano compartió un emotivo mensaje tras conocer al guardameta de Cabo Verde, una de las figuras más queridas del Mundial 2026.

No todos los momentos memorables de un Mundial ocurren dentro del terreno de juego. A unas horas de la gran final entre Argentina y España, uno de los encuentros que más emoción despertó en las redes sociales tuvo como protagonistas a dos arqueros que dejaron huella en generaciones distintas: René Higuita y Vozinha.

El exportero colombiano compartió una fotografía junto al capitán de Cabo Verde y la acompañó con un mensaje que rápidamente se hizo viral por la admiración y el respeto que transmiten sus palabras.

"Dicen que a las personas buenas la vida siempre les devuelve algo bueno. Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda", escribió Higuita.

El reconocimiento cobra un significado especial al provenir de uno de los guardametas más icónicos en la historia del futbol. Con su estilo atrevido y jugadas inolvidables como el famoso "escorpión", el colombiano revolucionó la posición y se convirtió en una referencia para generaciones de porteros alrededor del mundo.

Del otro lado aparece Vozinha, quien a sus 40 años fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. El arquero lideró la histórica campaña de Cabo Verde, selección que sorprendió al alcanzar las semifinales del torneo y se ganó el reconocimiento internacional por su disciplina, entrega y carácter competitivo.

Más allá de las actuaciones bajo los tres palos, el guardameta caboverdiano también conquistó el respeto de rivales y aficionados por su humildad y liderazgo, cualidades que quedaron reflejadas en las palabras de Higuita.

El encuentro entre ambos simboliza el puente entre dos generaciones de porteros. Uno, convertido desde hace décadas en leyenda del fútbol mundial; el otro, protagonista de una de las historias más inspiradoras que dejó el Mundial 2026.

Y fue precisamente Higuita quien resumió ese reconocimiento con una frase que trascendió el resultado de cualquier partido: "La persona es aún más grande que la leyenda".

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