Se cumplen 30 años del "escorpión" de René Higuita

El 6 de septiembre de 1995 quedó grabado en la memoria del fútbol mundial gracias a René Higuita, el excéntrico portero colombiano que, en un amistoso frente a Inglaterra en Wembley, inmortalizó la jugada conocida como "el escorpión". Ante un disparo del inglés Jamie Redknapp, Higuita se lanzó hacia adelante y rechazó el balón con los talones en el aire, sorprendiendo a los aficionados y convirtiendo la acción en una de las más icónicas en la historia del deporte. Tres décadas después, el propio arquero recordó la hazaña con emoción, calificándola como "una obra de arte" y un "gesto de libertad".
Con el paso de los años, aquella jugada se transformó en un símbolo de creatividad y atrevimiento. Varios porteros intentaron replicarla, desde entrenamientos de figuras como Claudio Bravo y José Manuel Pinto, hasta partidos oficiales con el sudafricano Itumeleng Khune. Incluso en un encuentro benéfico en Brasil, Ronaldinho fue protagonista de una acción similar que permitió a Sidney Aparecido Ramos da Silva ensayar la famosa pirueta. La jugada dejó de ser solo una curiosidad para convertirse en parte de la cultura futbolística mundial.
Higuita, leyenda del futbol colombiano
La Conmebol también se sumó a la conmemoración del aniversario, destacando cómo Higuita redefinió el papel del guardameta. Apodado "El Loco", el colombiano ya era conocido por su estilo revolucionario, especialmente por salir del área y jugar con los pies, algo poco común en esa época. Además, se distinguió como cobrador de tiros libres y penales, acumulando 43 goles a lo largo de su carrera, una cifra impensada para un arquero de su generación.
Hoy, a sus 59 años, René Higuita sigue siendo un referente del fútbol latinoamericano. Su legado va más allá de una jugada espectacular: representa la valentía de innovar y romper moldes en un deporte lleno de tradición. Campeón de la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional y parte de la histórica selección colombiana de los años noventa, Higuita consolidó su nombre como uno de los porteros más influyentes y carismáticos de todos los tiempos. El "escorpión" no fue solo una atajada, sino un símbolo eterno de creatividad en el fútbol.