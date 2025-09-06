 Se cumplen 30 años del "escorpión" de René Higuita
Deportes

Se cumplen 30 años del "escorpión" de René Higuita

"No fue solo una atajada, fue una obra de arte y un grito de libertad", recordó René Higuita a través de sus redes sociales al conmemorar su icónica jugada en Wembley.

Compartir:
Se cumplen 30 años del "escorpión" de René Higuita - X @higuitarene
Se cumplen 30 años del "escorpión" de René Higuita / FOTO: X @higuitarene

El 6 de septiembre de 1995 quedó grabado en la memoria del fútbol mundial gracias a René Higuita, el excéntrico portero colombiano que, en un amistoso frente a Inglaterra en Wembley, inmortalizó la jugada conocida como "el escorpión". Ante un disparo del inglés Jamie Redknapp, Higuita se lanzó hacia adelante y rechazó el balón con los talones en el aire, sorprendiendo a los aficionados y convirtiendo la acción en una de las más icónicas en la historia del deporte. Tres décadas después, el propio arquero recordó la hazaña con emoción, calificándola como "una obra de arte" y un "gesto de libertad".

Con el paso de los años, aquella jugada se transformó en un símbolo de creatividad y atrevimiento. Varios porteros intentaron replicarla, desde entrenamientos de figuras como Claudio Bravo y José Manuel Pinto, hasta partidos oficiales con el sudafricano Itumeleng Khune. Incluso en un encuentro benéfico en Brasil, Ronaldinho fue protagonista de una acción similar que permitió a Sidney Aparecido Ramos da Silva ensayar la famosa pirueta. La jugada dejó de ser solo una curiosidad para convertirse en parte de la cultura futbolística mundial.

Higuita, leyenda del futbol colombiano

La Conmebol también se sumó a la conmemoración del aniversario, destacando cómo Higuita redefinió el papel del guardameta. Apodado "El Loco", el colombiano ya era conocido por su estilo revolucionario, especialmente por salir del área y jugar con los pies, algo poco común en esa época. Además, se distinguió como cobrador de tiros libres y penales, acumulando 43 goles a lo largo de su carrera, una cifra impensada para un arquero de su generación.

Hoy, a sus 59 años, René Higuita sigue siendo un referente del fútbol latinoamericano. Su legado va más allá de una jugada espectacular: representa la valentía de innovar y romper moldes en un deporte lleno de tradición. Campeón de la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional y parte de la histórica selección colombiana de los años noventa, Higuita consolidó su nombre como uno de los porteros más influyentes y carismáticos de todos los tiempos. El "escorpión" no fue solo una atajada, sino un símbolo eterno de creatividad en el fútbol.

En Portada

Fin de semana lluvioso por efectos de onda del estet
Nacionales

Fin de semana lluvioso por efectos de onda del este

10:49 AM, Sep 06
El ataque de EE.UU. a la supuesta narcolancha venezolana eleva las tensiones en el Caribet
Internacionales

El ataque de EE.UU. a la supuesta narcolancha venezolana eleva las tensiones en el Caribe

09:33 AM, Sep 06
Esposos detenidos por presuntos vínculos con crimen en Mixcot
Nacionales

Esposos detenidos por presuntos vínculos con crimen en Mixco

09:37 AM, Sep 06
Fecha, hora y dónde seguir el Panamá vs. Guatemalat
Deportes

Fecha, hora y dónde seguir el Panamá vs. Guatemala

01:14 PM, Sep 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos