Conmebol completó cuadro de clasificados al Mundial 2026

Las selecciones de Uruguay, Colombia y Paraguay sellaron el jueves su boleto para el Mundial 2026 y acompañarán en el torneo a Argentina, que ganó en el último partido de Lionel Messi como local en unas eliminatorias mundialistas, Brasil y Ecuador.
Los cupos directos por Sudamérica a la cita norteamericana de Estados Unidos, México y Canadá, ya están reservados, pero el suspenso se prolongará hasta la última jornada, el 9 de septiembre, donde Venezuela, séptimo con 18 puntos, tratará de aferrarse a la repesca y apear a una Bolivia que es octava con 17 unidades.
Precisamente las aspiraciones de la "Vinotinto" por llegar en un mejor estado al fin de las eliminatorias fueron truncadas por un inmenso Messi, quien con un doblete en el 3-0 en Buenos Aires, llegó a la cima de la tabla de artilleros con ocho tantos.
En la última fecha de las eliminatorias suramericanas, el próximo martes, Ecuador recibirá a Argentina, Chile a Uruguay, Bolivia a Brasil, Venezuela a Colombia y Perú será local contra Paraguay.
Camino al Mundial 2026: Uruguay sepultó a Perú
En un partido ampliamente dominado por los de Marcelo Bielsa, Uruguay derrotó por 3-0 a un muy alicaído Perú que se aferraba a un milagro y con 27 puntos sacó boleto para Estados Unidos, México y Canadá.
Tras unos primeros momentos de total dominio de la Celeste en el estadio Centenario, Guillermo Varela lanzó un balón elevado al área para que Rodrigo Aguirre venciera de cabezazo en el minuto 14 la resistencia del portero peruano Pedro Gallese.
El segundo tanto cayó en el minuto 58 tras un remate seco de Giorgian de Arrascaeta dentro del área en el que Gallese tuvo muy poco que hacer. En el 80, Federico Viñas aprovechó la debilidad de la defensa peruana para decretar el 3-0 en la capital uruguaya.
Con este resultado, el equipo orientado por el argentino Marcelo Bielsa se garantizó el derecho a asistir a su decimoquinta Copa del Mundo.
*Información EFE.