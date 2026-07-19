El increíble récord que mantiene el Inter de Milán en las finales del Mundial gracias a Lautaro Martínez

Desde España 1982, el club italiano siempre ha tenido al menos un representante en el partido por el título de la Copa del Mundo y extenderá su racha ante España.

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo aseguró la presencia de la Albiceleste en la pelea por el título. También permitió que el Inter de Milán extendiera una marca histórica que ningún otro club ha conseguido en la Copa del Mundo.

Gracias a Lautaro Martínez, el conjunto italiano mantendrá su presencia en una final mundialista por duodécima edición consecutiva. Desde España 1982, siempre hubo al menos un futbolista del Inter de Milán disputando el partido por el campeonato, una racha que comenzó hace más de cuatro décadas y que continúa vigente.

El delantero argentino, uno de los protagonistas de la semifinal ante Inglaterra, repetirá presencia en una final mundialista después de haber sido campeón con Argentina en Catar 2022. Ahora tendrá la oportunidad de defender la corona frente a España y ampliar un récord único para el club nerazzurro.

La historia comenzó en el Mundial de España 1982, cuando Italia conquistó el título en el Santiago Bernabéu con cinco jugadores del Inter de Milán en su plantilla: Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli, Ivano Bordon y Beppe Marini.

Cuatro años más tarde, Karl-Heinz Rummenigge representó al club en la final de México 1986, mientras que en Italia 1990 tres futbolistas interistas levantaron la Copa del Mundo con Alemania: Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann.

La presencia del Inter de Milán continuó en las siguientes décadas. Nicola Berti apareció en la final de Estados Unidos 1994 con Italia, mientras que Francia 1998 tuvo un duelo particular entre jugadores del club: Youri Djorkaeff con los franceses y Ronaldo Nazário con Brasil.

El brasileño volvería a ser protagonista en Corea y Japón 2002, donde conquistó el título todavía como futbolista del Inter. Después llegaron Marco Materazzi en 2006, Wesley Sneijder en 2010, los argentinos Rodrigo Palacio, Ricky Álvarez y Hugo Campagnaro en 2014, Marcelo Brozović e Ivan Perišić en 2018 y Lautaro Martínez en Catar 2022.

Ahora, en el Mundial 2026, Lautaro volverá a escribir una página más de una historia que convirtió al Inter de Milán en el club con la racha más larga de presencia en finales mundialistas.

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