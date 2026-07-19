Fin de las leyendas: Messi un Mundial, Cristiano Ronaldo la Eurocopa 2016

El universo vio cómo el Mundial 2026 fue el escenario para despedir a dos grandes exponente del futbol.

El Mundial 2026, que finalizó este domingo con un sonoro triunfo de España sobre Argentina 1-0 gracias al gol de Ferrán Torres, trajo consigo la sexta participación de los dos astros del futbol mundial: El argentino Lionel Messi, quien llegó a la final, y el portugués Cristino Ronaldo, eliminado en octavos de final.

Tras su eliminación, Cristiano Ronaldo aseguró que su ciclo con Portugal había terminado, y con Lionel Messi dejó entrever que también había sido su último evento mundialista con la "Albiceleste".

Dos grandes figuras, dos grandes exponentes, dos grandes referentes de la historia del futbol, pero que en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, Lionel aventajó, y por goleada, a Cristiano.

Lionel disputó tres finales del máximo evento, algo que no alcanzó Cristiano Ronaldo, que lo más cercano a una final fue jugar una semifinal, la cual perdió su equipo y terminó siendo un cuarto lugar de la Copa del Mundo de aquella edición.

Por su parte, Messi de las tres finales alcanzadas, ganó la de Catar 2022 convirtiéndose en el campeón mundial, además perdió las ediciones 2018 ante Francia y 2026 ante España.

Los 10 momentos de Messi en los Mundiales Lionel Messi disputó seis Copas del Mundo, de las cuales, disputó tres finales y ganó un título mundial.

Cristiano Ronaldo, campeón de la Eurocopa 2016

Mientras que Lionel Messi buscaba su segunda estrella personal -la cual no logró-, Cristiano Ronaldo el día de su eliminación brindó una de las declaraciones más polémicas de este magno evento.

"He ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue en el 2016 (Eurocopa), que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente", aseguró el portugués.

¿Cómo fue la Euro 2016? La Portugal de Cristiano Ronaldo quedó en el grupo de Islandia, Austria y Hungría, donde acumuló tres empates. "CR7" anotó doblete en el 3-3 ante los húngaros.

Con 3 puntos, Portugal avanzó a la ronda final. En octavos de final eliminó a Croacia, en cuartos a Polonia, donde Cristiano Ronaldo no marcó gol, y la figura fueron otros compañeros.

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En la semifinal, un triunfo 2-0 ante Gales le terminó dando a Portugal su boleto a la final. Ahí sí anotó Cristiano Ronaldo y fue determinante para lograr la victoria.

Para la gran final, Portugal enfrentó a Francia, pero una lesión de Cristiano Ronaldo terminó por sacarlo del partido en el minuto 25 con el partido 0-0. Al final, el héroe fue Éder, quien con su gol le dio el título a Portugal, el cual Cristiano Ronaldo se acredita como lo más importante para él y que tiene dimensiones mundialistas.

Se terminó el ciclo de dos grandes leyendas que a nivel selección lo dejaron todo. Ambos tuvieron grandes historias, donde también probaron el infierno de la derrota, pero en el escenario máximo del futbol, solo Lionel Messi logró escribir su nombre con letras de oro como campeón mundial (2022).

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