Los 10 momentos de Messi en los Mundiales

Lionel Messi disputó seis Copas del Mundo, de las cuales, disputó tres finales y ganó un título mundial.

La historia de Lionel Messi en las Copas del Mundo comienza con un debut impactante, prosigue por un camino tortuoso hasta alcanzar una cima en Catar, que no ha podido volver a escalar, pese a firmar su mejor Mundial a nivel individual.

Estos son los diez momentos de un relato único, que se ha alargado durante 20 años:

1. Debut, gol y asistencia (16 de junio de 2006, Gelsenkirchen. Mundial de Alemania)

Messi tuvo el debut soñado. En la segunda fecha, frente a Serbia y Montenegro, compartió durante 75 minutos banco con Lionel Scaloni y Pablo Aimar, quienes 16 años después le llevarían a la conquista del título.

Después, entró en sustitución de Maxi Rodríguez y su impacto fue inmediato, tres minutos después asistió a Hernán Crespo para el 40-0 y en el 88 firmó el 6-0 final.

2. Impotencia en el banquillo y eliminación ante Alemania (30 de junio de 2006, Berlín. Mundial de Alemania)

Con el partido empatado (1-1) y los cambios agotados, Messi observó con los brazos cruzados e impotente cómo su selección se encaminaba a una tanda de penaltis que perdería (2-4). Su suplencia le valió a José Pekerman fuertes críticas.

3. Debut como capitán con Maradona en el banquillo (22 de junio de 2010, Polokwane. Mundial de Sudáfrica)

La unión de dos genios (Diego Maradona en el banquillo y Messi en el campo), no dio el resultado esperado. Ante Grecia, sin Javier Mascherano -al que dio descanso- Maradona le entregó el brazalete a Messi y lo convirtió en el capitán más joven de Argentina, con 22 años.

Pese a contar con libertad absoluta en el campo y presentarse al Mundial con un Balón de Oro bajo el brazo, Messi no rindió como se esperaba. Ha sido el único Mundial en el que se fue sin marcar.

Messi vs Lamine Yamal: la final del Mundial enfrenta a una leyenda con la nueva joya del futbol El capitán argentino buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que la joven figura española intentará levantar el trofeo en su primera participación mundialista.

4. La dolorosa final y el premio agridulce (13 de julio de 2014. Río de Janeiro. Mundial de Brasil)

Su primera final, y nada menos que en el Maracaná, acabó en llanto por un gol de Mario Goetze en la prórroga. Elegido Mejor Jugador del Torneo, Messi no encontró consuelo. En los dos años siguientes, perdería dos finales de la Copa América en la tanda de penaltis, lo que le llevaría a renunciar a la selección.

5. Mbappé le cierra el camino (30 de junio de 2018. Kazán, Mundial del Rusia)

Tras pasar de ronda con muchas dificultades, Kylian Mbappé liquidó a Argentina (4-3) con dos goles en 4 minutos (64 y 68), en lo que parecía un cambio generacional.

6. El latigazo de la supervivencia (26 de noviembre de 2022, Doha. Mundial de Qatar)

Después de la sorprendente derrota ante Arabia Saudí, Argentina necesitaba ganar a México para acabar con las críticas. Con un latigazo desde fuera del área abrió el camino de la victoria en el segundo tiempo.

Estrella de la NBA revela su inspiración: “Messi es el modelo a seguir” Giannis Antetokounmpo colocó al argentino como uno de sus grandes referentes deportivos y destacó la disciplina que le permitió mantenerse durante tantos años en la élite mundial.

7. La consagración y el fin de las críticas (18 de diciembre de 2022, Doha. Mundial de Qatar)

En una final espectacular (3-3 y 4-2 en penaltis), con un épico enfrentamiento con Kylian Mbappé, Messi defendió su corona de mejor jugador del Mundo y conquistó el título que le faltaba, por el que había penado durante dieciséis años.

8. Primer hat-trick e inicia carrera hacia título de máximo artillero (16 de junio de 2026. Kansas City. Mundial de Norteamérica)

El mismo día que se cumplían 20 años de su debut y primer gol, Messi dejó una actuación memorable ante Argelia y, con su primer hat-trick en un Mundial, igualó a Miroslav Klose en la tabla histórica de máximos artilleros.

El mensaje de Messi que emocionó a millones antes de la final El capitán de Argentina compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales a pocas horas de disputar la final ante España, agradeció a sus compañeros y aseguró que este grupo “ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar”.

9. Las épicas remontadas desde la lona (7 de julio de 2026. Atlanta. Mundial de Norteamérica, 15 de julio de 2026, Atlanta. Mundial 2026)

A falta de 11 minutos perdía por 0-2 con Egipto en los octavos de final. Estaba eliminada hasta que el Cuti abrió el camino de la remontada, Messi igualó y Enzo Fernández culminó el milagro. El capitán rompió a llorar por la emoción y acabó primero abrazado por todo su equipo, dispuesto a hacer lo que fuese para evitar una retirada prematura.

Contra Inglaterra, ocho días después, de nuevo una situación límite y otra vez lideró a una selección que creyó en él y dio la vuelta al gol de Anthony Gordon con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, este en el 92+.

10. La triste despedida (19 de julio de 2026. Nueva York/Nueva Jersey. Mundial de 2026)

Nada menos que una final, contra España y en el Metlife, donde 10 años antes había arrojado la toalla y anunció su despedida de la selección. No hubo final feliz para el capitán albiceleste. Un gol de Ferran Torres en el 106 le dejó sin título. Queda su legado.

Lionel Messi, seleccionado argentino - EFE

*Información EFE.

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