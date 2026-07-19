El mensaje de Messi que emocionó a millones antes de la final

El capitán de Argentina compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales a pocas horas de disputar la final ante España, agradeció a sus compañeros y aseguró que este grupo “ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar”.

A solo unas horas de disputar una nueva final con la selección de Argentina, esta vez contra España, Lionel Messi volvió a tocar el corazón de millones de aficionados.

El capitán albiceleste publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que dejó de lado cualquier referencia al resultado del partido para destacar el camino recorrido junto a sus compañeros durante todos estos años.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió el astro rosarino.

En su publicación, Messi también dedicó palabras de agradecimiento a quienes han formado parte del proceso de la Albiceleste.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", añadió.

Sin embargo, la frase que más impacto generó fue la que cerró su reflexión: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar".

Las palabras del capitán fueron interpretadas por miles de aficionados como una muestra del orgullo que siente por esta generación de futbolistas, aunque sin hacer referencia alguna a un posible retiro de la selección.

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reacciones y comentarios de seguidores, exfutbolistas y personalidades del deporte, quienes destacaron el liderazgo y la unión que Messi ha construido dentro del vestuario argentino.

Ahora, el capitán buscará coronar ese recorrido con un nuevo título cuando Argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026. Con ocho goles en el torneo y con 21 tantos en la historia de las Copas del Mundo, Messi tiene la oportunidad de añadir otro capítulo inolvidable a una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol.

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