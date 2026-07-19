 Messi vs Yamal: Leyenda y Joya en la Final Mundial 2023
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Messi vs Lamine Yamal: la final del Mundial enfrenta a una leyenda con la nueva joya del futbol

por Amilcar Avila
Messi y Yamal se enfrentarán en la final del Mundial 2026
Messi y Yamal se enfrentarán en la final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El capitán argentino buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que la joven figura española intentará levantar el trofeo en su primera participación mundialista.

El Mundial 2026 tendrá un cierre de ensueño. Argentina y España disputarán la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un partido que reunirá a dos generaciones del futbol representadas por Lionel Messi y Lamine Yamal.

De un lado estará Messi, quien a sus 39 años volverá a disputar el encuentro más importante del torneo por tercera ocasión. Del otro aparecerá Lamine Yamal, la joven estrella española que, con apenas 19 años, jugará la primera final mundialista de su carrera en su debut en una Copa del Mundo.

El capitán argentino llega a la cita tras liderar la remontada sobre Inglaterra en semifinales con dos asistencias, una para Enzo Fernández y otra para Lautaro Martínez. 

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Messi se convirtió en 2026 en el máximo goleador de los Mundiales - FIFA

Con ese partido alcanzó ocho goles y cinco asistencias en la presente edición, además de ampliar dos registros históricos: suma 21 goles y 12 asistencias en los Mundiales. Además, igualará al brasileño Cafú como los únicos futbolistas que han disputado tres finales mundialistas.

Lamine Yamal, por su parte, ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. El extremo español ha disputado todos los partidos de la selección, aportando desequilibrio por la banda derecha y convirtiéndose en una pieza clave del equipo dirigido por Luis de la Fuente. En la presente Copa del Mundo registra un gol, mientras que España llega invicta a la final después de eliminar a Francia en semifinales.

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Lamine Yamal tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras de su generación. - EFE.

Más allá de los números, el domingo se vivirá un duelo simbólico. Messi representa a la generación que marcó una época y sigue batiendo récords; Lamine encarna el futuro del futbol y tendrá la oportunidad de conquistar el trofeo más codiciado en su primera experiencia mundialista.

La Copa del Mundo conocerá un nuevo campeón o verá a Argentina revalidar su corona. Pero, pase lo que pase, el partido quedará marcado por el choque entre una leyenda que busca seguir haciendo historia y el joven talento que aspira a tomar su lugar en la élite del futbol mundial.

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