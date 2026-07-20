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La Roja ya aterrizó en España y se prepara para celebrar

por Christoper Chang
La Roja ya se encuentra en España para celebrar el Mundial - EFE
La Roja ya se encuentra en España para celebrar el Mundial / FOTO: Agencia EFE

España vivirá una intensa jornada de celebraciones con recepciones oficiales, una multitudinaria rúa por Madrid y un gran acto final en Cibeles que se prolongará hasta altas horas de la noche.

España se prepara para vivir una jornada histórica tras la conquista del Mundial de fútbol, un éxito que quedará grabado en la memoria de la afición. La selección española regresó este lunes a Madrid después de imponerse a Argentina en la gran final del torneo, llevando consigo el trofeo que la acredita como campeona del mundo. El vuelo aterrizó a las 14:25 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde el capitán, Rodri Hernández, descendió del avión portando la copa ante la expectación de los presentes. Desde allí, el equipo se trasladó a un hotel de la capital para descansar y preparar una intensa agenda de celebraciones.

Los actos institucionales comenzarán a las 17:30 horas con una recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela, donde los jugadores y el cuerpo técnico serán recibidos por la Casa Real. Posteriormente, la expedición se desplazará al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien felicitará a la selección por el logro alcanzado. Estas recepciones servirán para reconocer el esfuerzo y la dedicación de un grupo que ha llevado a España a lo más alto del fútbol mundial.

Las celebraciones de España

Una vez concluidos los compromisos oficiales, la atención se trasladará al corazón de Madrid. Sobre las 19:00 horas dará comienzo la tradicional rúa en autobús descubierto, que recorrerá algunas de las calles y enclaves más emblemáticos de la capital. Miles de aficionados acompañarán el desfile para celebrar junto a los campeones un título que ha despertado un enorme sentimiento de orgullo en todo el país. El recorrido culminará en la plaza de Cibeles, escenario habitual de las grandes celebraciones deportivas españolas.

La fiesta en Cibeles arrancará a las 18:00 horas con un amplio programa de entretenimiento que incluirá actuaciones musicales, sesiones de DJ, animación y diversas sorpresas para los asistentes. La llegada de los futbolistas y del cuerpo técnico está prevista en torno a las 21:00 horas, momento en el que tendrá lugar el acto central de la celebración. Se espera que la emblemática plaza se convierta en el punto de encuentro de miles de seguidores, que pondrán el broche de oro a una jornada inolvidable para el deporte español y para toda la afición que ha acompañado a La Roja en su camino hacia la gloria.

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