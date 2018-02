VIDEO: Así intentaron colarse para ver Black Panther - Emisoras Unidas

Dos menores de edad que se disponían a comprar entradas especiales para una función de la cinta Black Panther, se las ingeniaron para ocultarse al mejor estilo de los dibujos animados.

Algunos usuarios afirman que los dos menores de edad trataban de ingresar a la sala con un solo boleto; sin embargo, su ingenio no los llevó muy lejos.

Obviamente el gerente del cine se percató de lo ocurrido y tuvieron que pagar los dos boletos para disfrutar de la nueva película de Marvel.

Al parecer el divertido video fue captado el viernes pasado en un cine de California, Estados Unidos.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m

— Pillsbury (@stevelikescups) 16 de febrero de 2018