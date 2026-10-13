Agente de PNC agrede a mujer en subestación: video impactante

Un video que circula en redes sociales ha generado cuestionamientos luego de mostrar a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) sacando a empujones a una mujer de la subestación de La Unión, Zacapa, para después cerrarle la puerta en la cara.
Las imágenes, grabadas por un testigo, muestran a la mujer dentro de las instalaciones policiales mientras reclama a uno de los uniformados por una presunta agresión contra ella y un menor de edad.
En un primer momento, el agente parece ignorar los reclamos. Sin embargo, segundos después se acerca a la mujer y comienza a empujarla hasta sacarla del inmueble. Una vez afuera, cierra la puerta frente a ella.
Durante el incidente, otros agentes permanecen en el lugar, pero en la grabación no se observa que intervengan para detener lo ocurrido.
¿Por qué la mujer reclamaba a los policías?
De acuerdo con información difundida por medios locales, la mujer y un menor de edad señalan al agente de la PNC de presuntamente haberlos agredido cuando acudieron a solicitar información sobre el decomiso de una motocicleta.
Según la versión de los afectados, el vehículo contaba con la documentación correspondiente, aunque era conducido por un menor de edad, por tal motivo acudieron a la subestación para iniciar el proceso para recuperar la moto.
La familia manifestó su preocupación por la manera en que, según su relato, actuó el uniformado durante el incidente. Por esa razón, decidió hacer públicos los señalamientos y denunciar lo ocurrido.
Hasta el momento, las acusaciones de los afectados forman parte de los señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.
PNC investiga el comportamiento del agente
Ante la difusión del video, Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil, informó que la Inspectoría General de la institución ya investiga el incidente.
El vocero explicó que, mientras avanzan las diligencias internas, el agente involucrado realiza únicamente actividades administrativas.
Aguilar también indicó que el procedimiento disciplinario podría derivar en una falta muy grave, que contempla un mes sin goce de salario y la propuesta de destitución, dependiendo de los resultados de la investigación.
Asimismo, la institución señaló que brindará apoyo al Ministerio Público (MP) ante cualquier requerimiento relacionado con el caso.
Mientras continúan las investigaciones, el video sigue generando reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la actuación del uniformado y la falta de intervención de los demás agentes que se encontraban en la subestación.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente y determinar si existen responsabilidades disciplinarias o penales.