 Video: Balacera y persecución policial en Zona 11, Capital
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Video capta balacera y persecución policial en plena zona 11 capitalina

Graban desde un edificio intensa balacera y persecución policial en la zona 11 de la capital.

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Video capta balacera y persecución policial que terminó con la captura de un presunto pandillero en zona 11., Captura de pantalla video de Facebook.
Video capta balacera y persecución policial que terminó con la captura de un presunto pandillero en zona 11. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se registra una balacera y una persecución policial en la zona 11 de la capital, durante la noche del lunes 12 de octubre de 2026.

Las imágenes, captadas desde lo alto de un edificio, permiten escuchar al menos 10 detonaciones de arma de fuego, mientras se observa el despliegue de aproximadamente ocho patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), que terminan detenidas sobre la carretera en medio del operativo.

El registro audiovisual ha llamado la atención por la intensidad de los sonidos y la movilización de los agentes, quienes participaron en la persecución que culminó con la captura de un hombre señalado de presuntamente estar vinculado con una estructura criminal.

En la grabación se aprecia el movimiento de varias unidades policiales sobre la vía, en una escena que evidencia la magnitud del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron en la 37 avenida y calzada Roosevelt, zona 11, donde agentes de la comisaría 14 iniciaron la persecución de un individuo que habría huido al notar la presencia de los uniformados.

Las autoridades indicaron que los agentes se movilizaron al sector tras recibir información de inteligencia sobre un posible ataque armado que presuntamente sería cometido contra comerciantes en una gasolinera.

Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre que llevaba una pistola en la mano y que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida. Esto dio origen a una persecución que terminó aproximadamente 200 metros después.

Capturan a presunto integrante de la Mara Salvatrucha

El operativo concluyó con la captura de Josué Daniel Morales Rodríguez, de 20 años, conocido con el alias de "Tripa Seca", de nacionalidad salvadoreña.

Según la PNC, el detenido es señalado de presuntamente integrar la Mara Salvatrucha y de tener una posible participación en el ataque armado que, de acuerdo con información de inteligencia policial, se habría planeado contra comerciantes del sector.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola marca S.P.S., un cargador y 15 municiones.

Al verificar el arma, las autoridades establecieron que contaba con reporte de robo del 8 de octubre de 2026, relacionado con un asalto cometido por hombres armados en la 11 calle y 11 avenida de la colonia Roosevelt, zona 11.

En ese hecho, además del arma de fuego, al propietario también le robaron un picop. Dicho vehículo fue localizado abandonado aproximadamente 20 minutos después en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.

Las autoridades mantienen los señalamientos contra el detenido en el marco de las investigaciones correspondientes. Su presunta vinculación con una estructura criminal deberá establecerse mediante el proceso legal.

Fuertes imágenes captan robo de vehículo en un sector de la zona 11

A plena luz del día, tres hombres armados cometieron el robo de un picop en un sector de la zona 11.

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