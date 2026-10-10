 Robo de vehículo en Zona 11: Impactantes imágenes captadas
Nacionales

Fuertes imágenes captan robo de vehículo en un sector de la zona 11

A plena luz del día, tres hombres armados cometieron el robo de un picop en un sector de la zona 11.

Compartir:
Los ladrones escapan a bordo del picop robado y un vehiculo color beige., Captura de pantalla.
Los ladrones escapan a bordo del picop robado y un vehiculo color beige. / FOTO: Captura de pantalla.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Bajo amenazas de muerte, al menos tres hombres protagonizaron el robo de un picop a plena luz del día, según un video que se hizo tendencia este sábado, 10 de octubre de 2026. En el clip se puede ver que los agresores descienden de un carro tipo sedán de color beige y se dirigen directamente hasta el conductor afectado.

Con el arma desenfundada, los agresores acorralan al dueño del vehículo y lo obligan a subir las manos en señal de rendición. Posteriormente le arrebatan las llaves de la unidad y le obligan a agacharse boca abajo con las manos en la cabeza.

Al momento de escapar, tras haber consumado el robo, uno de los agresores mantiene la puerta abierta del picop con el objetivo de apuntar hacia su víctima; la cierra hasta que se alejan del lugar.

Un cuarto sospechoso participa en el robo, pero dentro del vehículo tipo sedán, porque cuando los malhechores consuman el robo, el carro de cuatro puertas avanza atrás del picop de color negro.

En otras noticias: Localizan helicóptero que se accidentó en el lago de Atitlán

Localizan helicóptero que se accidentó en el lago de Atitlán

A través de imágenes de dron y una posterior inmersión de “Hombres Rana” de Bomberos Voluntarios se confirmó la localización del helicóptero en el lago de Atitlán

Robo a plena luz del día

Las imágenes también muestran que el acto delictivo ocurrió a plena luz del día y que los malhechores actuaron sin importar que había otras personas en la calle en ese momento.

El video muestra que los ladrones apuntan hacia su víctima, pese a que en la misma acera había otras personas. Al mismo tiempo, un carro de color azul pasa por la calle y el hecho violento ocurre mientras otro conductor de motocicleta permanece en el lado opuesto de la calle.

Cuando el motorista, vestido con una camisa roja con una franja fluorescente, se percata de lo que ocurre, decide poner en marcha su vehículo y retirarse del lugar. 

La baja resolución del video impide identificar los números de placa en el escenario del robo.

Foto embed
Los ladrones escapan a bordo del picop robado y un vehiculo color beige. - Captura de pantalla.

En Portada

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestablet
Nacionales

Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestable

01:02 PM, Oct 10
Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano heridot
Nacionales

Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano herido

08:34 AM, Oct 10
Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niñost
Internacionales

Tiroteo en una vivienda de Pensilvania deja nueve muertos, incluidos dos niños

11:59 AM, Oct 10
¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand Internationalt
Farándula

¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand International

10:38 AM, Oct 10
Otra goleada del Barcelona para afianzarse en el liderato de LaLigat
Deportes

Otra goleada del Barcelona para afianzarse en el liderato de LaLiga

12:30 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar