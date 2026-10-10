Robo de vehículo en Zona 11: Impactantes imágenes captadas

Bajo amenazas de muerte, al menos tres hombres protagonizaron el robo de un picop a plena luz del día, según un video que se hizo tendencia este sábado, 10 de octubre de 2026. En el clip se puede ver que los agresores descienden de un carro tipo sedán de color beige y se dirigen directamente hasta el conductor afectado.
Con el arma desenfundada, los agresores acorralan al dueño del vehículo y lo obligan a subir las manos en señal de rendición. Posteriormente le arrebatan las llaves de la unidad y le obligan a agacharse boca abajo con las manos en la cabeza.
Al momento de escapar, tras haber consumado el robo, uno de los agresores mantiene la puerta abierta del picop con el objetivo de apuntar hacia su víctima; la cierra hasta que se alejan del lugar.
Un cuarto sospechoso participa en el robo, pero dentro del vehículo tipo sedán, porque cuando los malhechores consuman el robo, el carro de cuatro puertas avanza atrás del picop de color negro.
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Robo a plena luz del día
Las imágenes también muestran que el acto delictivo ocurrió a plena luz del día y que los malhechores actuaron sin importar que había otras personas en la calle en ese momento.
El video muestra que los ladrones apuntan hacia su víctima, pese a que en la misma acera había otras personas. Al mismo tiempo, un carro de color azul pasa por la calle y el hecho violento ocurre mientras otro conductor de motocicleta permanece en el lado opuesto de la calle.
Cuando el motorista, vestido con una camisa roja con una franja fluorescente, se percata de lo que ocurre, decide poner en marcha su vehículo y retirarse del lugar.
La baja resolución del video impide identificar los números de placa en el escenario del robo.